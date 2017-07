Pais de Charlie Gard desistem de tratamento nos Estados Unidos

Os pais de Charlie Gard, bebé britânico com uma doença terminal rara, deram por terminada a batalha legal travada nos últimos meses. Chris Gard e Connie Yates queriam que a justiça inglesa permitisse a viagem do seu filho para os Estados Unidos para testar um tratamento experimental.

A decisão foi tomada após um médico norte-americano, especialista em doenças genéticas ter visto o bebé e analisado os últimos exames que lhe foram feitos. O neurologista Michio Hirano, da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, que antes pensava que o novo tratamento que tinha desenvolvido poderia ajudar Charlie Gard, acabou por concordar com os médicos do Hospital de Great Ormond Street, em Londres, onde está internado o bebé, que precisa até de ajuda de uma máquina para respirar: já édemasiado tarde para testar o novo tratamento, e tentar só iria causar sofrimento inútil a Charlie Gard.

Grant Armstrong, advogado da família, explicou ao Supremo Tribunal britânico que o “tempo se esgotou” para o bebé, e que tentar prosseguir com o tratamento já não é representa o melhor interesse de Charlie Gard. A doença genética com que nasceu, denominada síndrome de depleção do ADN mitocondrial, rara e incurável, causa fraqueza muscular progressiva e danos cerebrais irreversíveis.

Chris Gard e Connie Yates, os pais do bebé de 11 meses, tinham conseguido angariar 1,3 milhões de euros para o tratamento e o transporte da criança até aos Estados Unidos. Segundo o advogado da família, o dinheiro servirá agora para criar uma fundação para que “a voz de Charlie continue a ser ouvida”.

Charlie Gard nasceu prematuramente no dia 4 de agosto de 2016. À sexta semana de vida, os pais levaram a criança novamente ao hospital depois de se terem apercebido de que o filho começara a perder peso e força muscular.

Depois de o tribunal britânico ter negado a Chris Gard e a Connie Yeates o pedido para levarem aos EUA o filho para um tratamento experimental, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos tinha confirmado a sentença no passado mês de Junho, rejeitando o recurso dos pais de Charlie.

Depois de uma dura batalha legal que obrigou os pais do bebé de 11 meses a baixar os braços, também um hospital norte-americano se tinha oferecido para enviar um medicamento experimental para Inglaterra, na esperança de ajudar no tratamento da criança.

