Israelita rouba artefactos de Auschwitz para criar projecto de arte

Uma estudante israelita roubou objectos do campo de concentração de Auschwitz, na Polónia, para a criação de um projecto de arte no âmbito da sua licenciatura. O campo de concentração onde morreram cerca de 1,1 milhões de pessoas já disse que vai avançar com queixas contra a mulher de 27 anos.

De acordo com o jornal israelita Yedioth Ahronoth, a mulher – neta de sobreviventes do Holocausto – visitou por seis vezes o campo de concentração, de onde terá furtado os objectos. Pedaços de vidro, taças, um parafuso, um pouco de terra e uma placa de aviso aos visitantes para que não roubem dentro do campo de concentração, foram os objectos levados por Rotem Bites. A sua peça contém ainda um tubo com uma amostra do seu sangue.

Rotem Bides justificou as suas acções ao Yedioth Ahronoth dizendo que sempre sentiu que “o material original estava na Polónia, e não em Israel”. “Sinto que era algo que tinha de fazer. Milhões de pessoas foram assassinadas de acordo com as leis morais daquele país, debaixo de um certo regime”, declarou a estudante. “E se essas são as leis, eu posso lá ir [a Auschwitz] e agir de acordo com as minhas próprias leis”.

“Preocupa-me que depois de todos os sobreviventes morrerem, o Holocausto se transforme num mito”, explicou a estudante ao jornal israelita.

Michal Na’aman, o pintor vencedor do Prémio de Artes Plásticas de Israel em 2014, foi o orientador de Rotem Biden no projecto. O artista considera que não existe nada de errado com o trabalho que a estudante fez. “Se não dissermos que ela roubou, mas que tirou uma prova através da qual pode fazer parte [da obra], não é desonesto nem manipulador”, referiu Michal Na’aman.

Para o artista plástico, Biden “criou, com sucesso, um encontro único entre a arte e um acontecimento passado que está envolto em muitas palavras, símbolos e representações”.

Bartosz Bartyzel, porta-voz do Museu de Auschwitz, declarou que espera que os objectos roubados sejam devolvidos. Para Bartyzel, o que a estudante fez é “doloroso e uma falta de respeito”. “Auschwitz é um lugar de homenagem e de testemunho da tragédia do Holocausto e da II Guerra Mundial que deve ser preservado para as gerações futuras”, disse.

A Faculdade de Artes de Beit Berl decidiu retirar a obra da exposição e disse que vai avançar com uma acção disciplinar. Em comunicado enviado ao jornal israelita, a faculdade sublinha que “roubar objectos de um antigo campo de concentração mostra que a estudante é insensível em relação ao público”.

Em Dezembro de 2009, a inscrição em ferro Arbeit macht frei (O trabalho liberta), afixada junto do portão principal deste campo de concentração, foi roubada por cinco homens. Dias depois, a inscrição foi encontrada cortada em três pedaços. Os autores do roubo foram condenados a penas de prisão.

