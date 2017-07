Ameaça de bomba obriga à evacuação de universidade nos Estados Unidos

Uma ameaça de bomba obrigou na quarta-feira à retirada de dezenas de estudantes da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), onde o Real Madrid realiza a sua pré-temporada. Os porta-vozes da universidade indicaram que a ameaça de bomba aconteceu num dos centros recreativos das instalações.

As autoridades explicaram ao canal KTLA que foi encontrado um pacote suspeito no UCLA Sunset Canyon Recreation Center, situado a menos de um quilómetro do North Athletic Field, o campo onde o Real Madrid realiza a pré-temporada.

A universidade evacuou três residências de estudantes localizadas no interior do campus, após receber uma ameaça por via telefónica, afirmou Brian Haas, porta-voz daquela universidade. "As medidas que tomámos são de precaução", acrescentou, em declarações ao jornal Angeles Times.

O Real Madrid completou na quarta-feira o primeiro treino da pré-temporada nas instalações da UCLA. A equipa prevê manter os treinos nesta quinta-feira.

