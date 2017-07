Taxas nos aeroportos de Lisboa e Porto sobem em Outubro

A ANA – Aeroportos de Portugal vai aumentar as taxas aeroportuárias em Lisboa e Porto a partir de Outubro. O novo tarifário foi determinado pela comissão executiva da gestora com base nos “desvios de receita relativos ao atraso na entrada em vigor das taxas reguladas de 2017” e a “erros de estimativa do tráfego anual de passageiros”, avança o Jornal de Negócios. O ajustamento tarifário deverá acontecer a partir de Outubro.

De acordo com os números da gestora aeroportuária, o desfasamento da entrada em vigor do tarifário criou desvios de 1,7 milhões de euros no grupo de Lisboa, a que se somam os aeroportos dos Açores, da Madeira e de Beja, de 528 mil euros no Porto e 288 mil euros em Faro. Por essa razão, adianta o mesmo jornal, o aumento será de 22 cêntimos em Lisboa e 11 cêntimos no Porto. Para os aeroportos de Faro e dos Açores está prevista uma subida de oito cêntimos. Já o aeroporto da Madeira não deverá sofrer qualquer subida. Para já, em Outubro, o ajustamento acontece apenas em Lisboa e no Porto.

O avolumar das taxas não cobradas às companhias aéreas foi causado pelo atraso da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) em emitir a decisão definitiva sobre a proposta de taxas aeroportuárias reguladas para 2017, a 1 de Junho, depois de ter sido apresentada ainda em Novembro de 2016.

A ANA irá ainda ajustar o tarifário às novas estimativas de tráfego de passageiros, com um crescimento acentuado no conjunto de aeroportos. A proposta apresentada em 2016 tinha como base 27,8 milhões de passageiros, mas o novo balanço aproxima-se de um aumento de 12,5% no grupo de Lisboa, para 31,3 milhões de passageiros. Igualmente, para Porto e Faro também as projecções apontam para um aumento da circulação prevista, com Porto a ultrapassar os 10 milhões e Faro a chegar aos 8,5 milhões.

No último ano, a gestora aeroportuária registou lucros no valor de 168 milhões de euros.

