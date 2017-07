Comissão Europeia aprova aquisição do Novo Banco pela Lone Star

A Comissão Europeia confirmou a resolução da venda do Novo Banco à Lone Star. A informação foi avançada esta segunda-feira em comunicado. "A Comissão Europeia aprovou a aquisição prevista do Novo Banco, de Portugal, pela Lone Star Funds, dos EUA, sob a regulação de fusões da União Europeia", lê-se no documento.

Uma das exigências de Bruxelas é a inexistência de operação bancária em Portugal, critério que a Lone Star cumpre. O mesmo documento adianta ainda que prosseguem as “discussões com as autoridades portuguesas sobre o plano de reestruturação para garantir o regresso do Novo Banco à viabilidade no longo prazo”.

A negociação prevê que o fundo norte-americano Lone Star realize “injecções de capital no Novo Banco no montante total de 1000 milhões de euros, dos quais 750 milhões de euros no momento da conclusão da operação e 250 milhões de euros no prazo de até três anos”, afirmou o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, em Março deste ano.

É esta operação que dará 75% da instituição ao fundo, ficando 25% nas mãos do Fundo de Resolução. A “venda é um passo importante na estabilização do sector financeiro nacional”. O Fundo de Resolução aceitou responsabilidades contingentes (podem acontecer ou não) não excedendo os 3,8 mil milhões. Até 2025, O Fundo de Resolução poderá ser chamado a injectar fundos no Novo Banco para tapar buracos provocados pela saída a desconto de activos do side bank. Como o Fundo de Resolução não dispõe de verbas, se tiver de repor o capital do Novo Banco nos níveis exigidos terá de voltar a contrair dívida junto do Estado.

