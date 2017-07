O capitalismo também se abate (mas não vai ser pêra doce)

Romain David, Jérôme de Falloise, David Murgia, Benoît Piret e Jean-Baptiste Szézot, os cinco rapazes que se vão sentando numa mesa redonda do bar do Théâtre de Namur e empilhando cervejas em cima da entrevista pós-espectáculo combinada dias antes com um jornal do país do Sul da Europa onde certo governo socialista apoiado pela esquerda à sua esquerda dura há mais tempo do que o previsto, não têm idade para poder dizer que andaram a pintar soundbytes de Raoul Vaneigem (que na altura se chamavam slogans, e mais lá atrás ainda palavras de ordem) nas paredes de Paris circa Maio de 68 – ou então, como também terá acontecido nessa interrupção do normal curso do século XX em que a imaginação esteve no poder e ser realista era exigir o impossível, a descobrir praias debaixo dos passeios de betão e desertos mexicanos (portanto mágicos) nas ruínas do que um dia foi um serviço público audiovisual.

PUB

Nascidos entre as décadas de 80 e 90, ou seja já depois do fim da História, nos amanhãs que cantam da indisputada hegemonia, agora global, do capitalismo, os cinco fundadores do Raoul Collectif (que daqui por diante, e não apenas por comodidade, passaremos a tratar indiferenciadamente por Raoul, o que já nos teletransporta para esse tempo de militâncias clandestinas e operações com nome de código de que têm tantas saudades, apesar de não o terem realmente vivido) não podem fazer mais do que recriar num palco, com camisolas de gola alta e o nevoeiro impenetrável de cigarros fumados atrás de cigarros, o momento terminal em que se passou – em que passámos – do pensamento utópico, talvez mesmo revolucionário, ao “There Is No Alternative”, o mantra terminal de Margaret Thatcher (que daqui por diante, e não apenas por comodidade, passaremos a tratar indiferenciadamente por TINA).

"O Raoul Vaneigem escreveu uma série de obras que denunciavam a morbilidade do sistema capitalista e exigiam a queda desse mundo (...). Para nós, são fontes inesgotáveis de energia. Tal como os contradiscursos em geral... Tudo o que possa intervir contra o discurso dominante interessa-nos, tudo o que possa raspar o sistema"

PUB

Rumor e Alvoradas, o fulgurante espectáculo que têm em digressão desde Novembro de 2015 e que este sábado trazem ao 34.º Festival de Almada (Escola D. António da Costa, 22h), é a reconstituição, militantemente fantasiosa (deserto mexicano incluído, e também algumas piadas futuristas sobre bulgur e aquele rapaz mais baixinho, mas que a TINA acharia giro, que ganhou as presidenciais francesas), desse instante decisivo para vários milhares de milhões de pessoas, à micro-escala de uma emissão radiofónica que a nova ordem mundial da produção desenfreada e do consumo idem aspas tornará primeiro ociosa e depois consumadamente obsoleta. Foi a esse vetusto estúdio de rádio que não teremos dificuldade em situar na França dos anos 70 – ainda que eles sejam maioritariamente belgas, ou exactamente por isso… – que os cinco actores formados no Conservatório de Liège foram parar depois da interminável caminhada do espectáculo anterior, Le Signal du Promeneur, com que, depois de intermináveis leituras e de intermináveis saídas into the wild nas Ardenas e nas Cevenas, se estrearam como colectivo (ou seja, como Raoul, Raoul, Raoul, Raoul e Raoul) em Janeiro de 2012.

Foto

Não havia, dizem ao Ípsilon na noite em que os encontramos em Namur, bem no fundo da Bélgica, outra sequência possível: a essa primeira exploração dos destinos de indivíduos em ruptura com a sociedade (uns reais, outros inventados pela literatura), mas também das pulsões primordiais por trás desse abandono radical das coisas do mundo e do preço a pagar por ele, era forçoso que se seguisse uma reflexão sobre a capacidade de resistência de um colectivo (e daí vieram perguntas difíceis do tipo “como fazer um espectáculo em conjunto?” ou, mais difícil ainda, “como fazer para mudar o mundo?”). “A passagem de Le Signal du Promeneur a Rumor e Alvoradas aconteceu muito naturalmente, foi um novelo que fomos desenrolando, e que continuamos a desenrolar.

Rumor e Alvoradas Companhia:Raoul Collectif

Teatro Municipal Joaquim Benite, Almada, Palco Grande - Escola D. António da Costa, 8 de Julho de 2017 às 22h. €15

Ao longo da enorme digressão de 173 datas que fizemos com o primeiro espectáculo – a que a dada altura tivemos de pôr em ponto final porque tínhamos vontade de mergulhar num segundo processo de criação –, recebemos imensas reacções. Embora a peça tratasse de pessoas solitárias em ruptura com os modelos estabelecidos, disseram-nos várias vezes que também dizia muito acerca da ideia de grupo, de comunidade, e isso pôs-nos nesta direcção. E depois havia ainda os temas que tínhamos começado a tratar em Le Signal… mas que não estavam completamente esgotados, nem completamente conseguidos – retomámo-los logo a seguir numa viagem ao México, onde aprofundámos essas questões e outras, novas, que a viagem nos suscitou.” E, que, claro, também não se esgotam em Rumor e Alvoradas: “Novamente, este espectáculo levou-nos a questões que até hoje, mais de um ano e meio depois da estreia, ainda nos fazem comichão. Começamos agora a mastigá-las. Talvez venham a dar coisas que não são teatro, mas que em todo o caso serão a continuação deste processo.”

Um mundo em desuso

Tal como para o primeiro espectáculo, a caminhada até à estreia deste que veremos em Almada, e que nos porá a assistir ao vivo, como se estivéssemos no estúdio, à 347.ª (e última) emissão do magazine radiofónico Épigraphe (que, hélas, rima com “épitaphe”), foi “lenta e longa”. “Seis meses de ensaios puros e duros”, precisa um Raoul, a que é preciso juntar as muitas reuniões intercalares que os precedem, marcadas com antecedência num calendário rigoroso que alterna encontros rápidos para troca de livros, documentários e outras pistas de investigação, “residências intensivas de várias semanas no campo”, e ainda as viagens a cinco que, sublinha outro Raoul, são “hiper-importantes”. Nos brainstormings colectivos, partilham tudo o que leram, viram e ouviram nos intervalos em que vão cada um à sua vida (“Teatro, contos, aulas, actividade política… Achamos saudável que tenhamos todos projectos paralelos lá fora”): “Reencontrarmo-nos é sempre um acto de prazer, de redescoberta, não é um acto anódino, uma rotina a ser cumprida – é fundamental, esse vaivém entre estarmos juntos e separados. Tal como é fundamental o facto de não haver um líder intelectual no grupo – é bom deixar a coisa oscilar em função das aspirações de cada um, por mais que isso arraste os processos.”

Foto

Mas se há regra neste colectivo em que todos são ao mesmo tempo actores (formação de base que um espectáculo como Rumor e Alvoradas tem escrita na testa), autores e encenadores, é a de que os projectos de improvisação na base de cada possível cena têm forçosamente de incluir os cinco. É uma aprendizagem que vem de Le Signal…: “O método de trabalho influencia decisivamente a forma teatral que o espectáculo acaba por assumir – e o anterior ressentia-se de certas tomadas de posição individuais.” Quanto ao resto, cada um lê, vê e ouve o que acha útil – e no Raoul Collectif todos lêem, vêem e ouvem muito. No caso de Rumor e Alvoradas, a pesquisa incidiu principalmente sobre a história política do século XX na Europa e, em particular, sobre o Maio de 68. O que nos leva de novo a Raoul Vaneigem (n. 1934) – “o outro” situacionista, que qualquer Wikipédia cita abaixo, e não ao lado, de Guy Debord, ainda que tenha escrito um livro tão decisivo para o movimento como A Sociedade do Espectáculo: a Arte de Viver para a Geração Nova, igualmente publicado em 1967. “Debruçámo-nos imenso sobre os modos de vida alternativos que ele defendeu quando preparávamos o primeiro espectáculo, porque víamos naquelas rupturas individuais uma tentativa de encontrar uma maneira de viver, mais do que de apenas sobreviver, e essa temática atravessa a obra do Raoul Vaneigem. Mas o nome é uma piscadela de olho, não o empunhamos como uma bandeira. Na verdade também escolhemos este nome porque Raoul, aqui na Bélgica, soa já muito rural, muito em desuso, e isso divertia-nos.”

A força do imaginário

Seja como for, continua a haver muito Raoul Vaneigem em Rumor e Alvoradas, o espectáculo em que encenam a crise do colectivo (espécie em vias de extinção, como todos os bizarros animais que a certa altura um dos cinco intelectuais de gola alta desta fictícia emissão radiofónica enumerará ao microfone de Épigraphe), mas em que também matam a TINA e depois inventam um deserto onde o impossível é possível (incluindo recomeçar tudo do zero). “O Raoul Vaneigem escreveu uma série de obras e de panfletos que denunciavam a morbilidade do sistema capitalista e que exigiam a queda desse mundo, para criar outro onde a vida fosse mais respeitadora do ser humano. Para nós, esses escritos são fontes inesgotáveis de energia viva. Tal como os contradiscursos em geral… Tudo o que possa intervir contra o discurso dominante interessa-nos, tudo o que possa raspar o sistema…”.

Mas também há um legado negro no legado da Internacional Situacionista, uma ferida aberta que eles esgravatam aqui: “O divórcio entre o Guy Debord e o Raoul Vaneigem é de uma violência impressionante, tendo em conta que eles tinham construído um projecto político revolucionário com ideias muito fortes de colectivo e de vida em comum. Mas é um reflexo humano que é fascinante de observar: muitas vezes as facções passam mais tempo a matar-se entre si do que a combater o inimigo. É algo que vemos hoje na esquerda, e mesmo na esquerda da esquerda.” Sobretudo, frisam, em tempos de austeridade, como aqueles com que se confronta este grupo de intelectuais cujo programa é o primeiro a desaparecer da grelha quando há cortes orçamentais: “Identificamo-nos muito com esse contexto enquanto artistas, porque também na Bélgica estamos submetidos a regras de austeridade muito fortes. Talvez vejamos nessa queda o nosso próprio futuro, porque quando há austeridade vemos bem como é difícil mobilizar um sector inteiro – e como é fácil pôr as pessoas a atacarem-se umas às outras dentro do seu próprio sector. Mas o inimigo faz de propósito, o inimigo divide.”

Foto

Rumor e Alvoradas é o espectáculo em que Raoul, Raoul, Raoul, Raoul e Raoul se dispuseram não só a encarar como a vestir a camisola do inimigo e a defender aquilo em que não acreditam “de todo” – “coisas que detestamos, a ideologia de direita, os Chicago Boys…”. Mas apenas como uma etapa preliminar, porque há uma revolução a fazer e ela vai ser feita: “Quando, no fim, nos metemos no deserto, não estamos simplesmente a fugir do mundo. Estamos a dar ao grupo um espaço mental para ele se reconstituir, se recentrar, cerrar fileiras e interrogar as coisas de outro ângulo, opondo à realidade a força do imaginário que a TINA anula. Enquanto cidadãos, acreditamos que apesar de tudo há alternativas, são testadas a toda a hora. E mesmo que não pudéssemos avançar nenhuma, é preciso desmontar a proposição de que não há alternativas para poder começar a procurá-las.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Se elas não aparecem literalmente em cena, é também porque o Raoul Collectif não terá a leviandade de sugerir que a tarefa que nos espera, se realmente queremos mudar o mundo, será fácil: “Nós sabemos que vai demorar e que vai ser duro; que isto que dura há demasiado tempo não se vai resolver num belo serão, numa eleição democrática ou com a aparição de uma boa pessoa – e temos vontade de confrontar essa dificuldade no espectáculo. A simples tarefa de tirar a TINA do pensamento e de suprimir os reflexos do capitalismo em nós próprios já será um verdadeiro trabalho de Hércules.”

Mas também será um começo, embora eles estejam a ver outro. Aqui mesmo, no lugar onde este sábado voltarão a apresentar Rumor e Alvoradas. Há cada vez mais copos em cima da mesa (mas eles são cinco), e se fosse permitido estaríamos todos a fumar, mas é altura de desligar o gravador, de suspender esta emissão. Acabou a entrevista e agora são Raoul, Raoul, Raoul, Raoul e Raoul a fazer as perguntas: “Como é que vão as coisas em Portugal, vocês não têm uma coligação de esquerda no Governo?”

O Ípsilon viajou a convite do Festival de Almada

PUB

PUB