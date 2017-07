EUA: projéctil norte-coreano será míssil balístico intercontinental

Os EUA acreditam que a Coreia do Norte terá mesmo conseguido testar, esta terça-feira, um míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla inglesa) capaz de atingir o estado norte-americano do Alasca. A análise ao lançamento do projéctil vai continuar, mas vários órgãos de comunicação social norte-americanos, citando fontes oficiais, dizem que Washington não tem grandes dúvidas sobre o sucesso do teste e o tipo de míssil lançado.

Esta informação é avançada pela CNN, NBC News e a Reuters. A Fox News diz que o Comando do Pacífico dos Estados Unidos confirmou mesmo que o projéctil lançado por Pyongyang se trata de um ICBM.

A primeira avaliação dos EUA - que assinalam esta terça-feira o feriado nacional do Dia da Independência - e da Coreia do Sul, antes da informação de Pyongyang, identificava o projéctil como um míssil de médio alcance. Entretanto, as estimativas sobre o alcance desta arma sofreram uma revisão em alta. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, sublinha que o ensaio "mostra claramente que a ameaça cresceu".

Esta é a primeira vez que a Coreia do Norte alega ter lançado um míssil intercontinental com sucesso. O objectivo final é dotá-lo de uma carga nuclear, mas para tal é necessário produzir ogivas nucleares miniaturizadas e que resistam à reentrada na atmosfera. Até agora, os analistas afirmam que Pyongyang está ainda longe de conseguir dar esse passo.

Também esta noite, os EUA pediram uma reunião à porta fechada do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir a ameaça norte-coreana, informou um porta-voz da missão norte-americana na ONU, acrescentando que o encontro decorrerá, provavelmente, já esta quarta-feira.

