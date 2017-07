Reforço de capital do Montepio provoca críticas internas

A falta de informação prestada pela gestão da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) sobre temas relevantes, os receios de que haja uma venda de activos ao desbarato e as pressões exteriores, em particular as do Banco de Portugal no sentido de autonomizar o banco da associação, “são estranhas”, podem desvalorizar a instituição em benefício de interesses particulares e podem abrir a porta a aproveitamentos de grupos organizados. Os alertas foram feitos por José Almeida Serra, administrador do Montepio entre 2004 e 2015, e membro do Conselho Geral (CG) da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), e que há duas semanas veio responsabilizar o supervisor pelo que venha a acontecer a um grupo com 170 anos.

PUB

A 27 de Junho, três dias antes de a AMMG comunicar que tinha aumentado em 250 milhões de euros o capital do seu banco, o Conselho Geral da mutualista foi surpreendido por um pedido de José Félix Morgado: a CEMG necessitava de uma injecção de fundos imediata naquele valor. Isto, para cumprir os requisitos de capital fixados pelo BdP a 16 de Dezembro de 2016.

Mas a indicação de que a instituição financeira estava curta de capital, numa dimensão inesperada, tinha chegado aos conselheiros da AMMG a 20 de Junho. Nessa reunião participou o CFO do banco, João Neves, que apresentou um documento a referir necessidades de capital até 300 milhões. O encontro foi interrompido e retomado no dia 27, agora com a participação de Félix Morgado que então assinalou que a verba em falta era de 250 milhões.

PUB

Mas é a intervenção do conselheiro da AMMG, José Almeida Serra, a 20 de Junho, que vai acentuar a contestação à equipa de Félix Morgado por, segundo alega, lhes ter omitido durante seis meses a situação de grande fragilidade da CEMG, agora minimizada [com a injecção de fundos].

Já passava das 18 horas de 20 de Junho quando este conselheiro, ex-ministro de um governo chefiado por Mário Soares e ex-director geral da Comissão Europeia, pediu a palavra para fazer a análise do que entendia estar a passar-se em torno do banco. Solicitando, assim que começou a falar, que o seu testemunho constasse da acta, “porventura em anexo”. Ou seja: Almeida Serra queria marcar a sua posição por escrito. Um documento que seria remetido a 26 de Junho a várias entidades e a que o PÚBLICO teve acesso.

Entre outros pontos, o economista debruça-se sobre o documento levado por João Neves, a 20 de Junho, em que é pedido o reforço de capital do banco. E que, segundo nota, não foi mais uma vez distribuído “previamente”, uma omissão de informação relevante que impediu uma reflexão aprofundada sobre uma matéria sensível. Lamenta, por isso, que a CEMG tenha por hábito enviar os documentos complexos “muito tardiamente” ou “simplesmente” apresentando-os “durante a reunião”.

O mesmo conselheiro evidencia ainda que o conteúdo dos esclarecimentos enviados pela equipa de Félix Morgado chega ao CG geralmente acompanhados de uma “terminologia”, cheia de “tecnicidades e anglicismos” desnecessários que, “em determinados meios”, visam conduzir à “obtenção de um objectivo oculto: o de tornar incompreensível o documento, a exposição e os objectivos”.

Por isso, adianta “que se tivesse de tomar hoje [dia 20 de Junho] e agora uma decisão sobre o capital [reforço] da CEMG estaria na impossibilidade de o fazer, por não ter compreendido muito do que foi exposto” por João Neves (temas que Félix Morgado detalhou três dias antes da operação).

Uma das iniciativas controversas foi o facto de o CG só ter sabido nessa altura [20 de Junho] que, a 16 de Dezembro de 2016, nas instalações do BdP, o supervisor recomendou a Félix Morgado que a CEMG (que classificou de risco elevado) teria em 2017 de subir o rácio de capital para 11% (que a 31 de Dezembro era de 10,9%), ao qual teria de adicionar mais 1,25% ( 12,25%). A 12 de Janeiro deste ano, o supervisor volta a chamar a gestão para debater o mesmo tema.

Banco de Portugal na mira

Almeida Serra não deixou pedra sobre pedra. Nem poupa o BdP que responsabiliza pelo que possa acontecer ao grupo Montepio, defendendo que a imposição de separação do banco da associação é um erro que o levou já a manifestar o seu desacordo. E acusa o supervisor de uma estratégia do facto consumado, sem admitir debate: “ou é feito isto e aquilo [que o BdP diz] ou decidimos nós [o BdP].”

O ex-director-geral da Comissão Europeia entende que “o posicionamento” do BdP sobre o futuro do grupo Montepio “não decorre de imposições europeias ou internas de outros centros de poder e políticos”, mas emana do próprio supervisor. E estabelece comparações com o que se tem passado mais recentemente na zona euro, em que há responsáveis que preferem os factos consumados, exemplificando com a venda do Banco Popular ao Santander por um euro, depois de terem sido apuradas situações de “inside trading” [fuga de informações].

Mencionando a passagem da CEMG a sociedade anónima [já aprovada], medida que vai permitir a abertura do capital a terceiros, o mesmo conselheiro concede que apoiou a solução, mas com reservas pelos “riscos de movimentações visando interesses particulares”. E de que há já sinais evidentes, alerta.

Em linha com as críticas à falta de informação prestada pela gestão da CEMG, Almeida Serra revela que o CG da AMMG desconhece formalmente o teor dos contactos para encontrar parceiros para o banco, apesar das notícias dando conta da existência de interessados nacionais e estrangeiros, “que não a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa”.

Esta sexta-feira, a instituição chefiada por Pedro Santana Lopes assinou um memorando de entendimento com a AMMG, com vista a uma entrada no capital do banco.

Três dias antes, na AR a administradora do BdP, Elisa Ferreira, prestara depoimentos: “Há diversos investidores potenciais que já revelaram interesse em participar no capital do Montepio.” E até reforçou: “Posso garantir que, potencialmente fomos [BdP] contactados por mais [investidores, além da SCML].”

“Movimentações” que Almeida Serra veio garantir não serem do conhecimento “da Assembleia Geral ou do CG da AMMG”, e daí retirou ilações: “É obrigatório concluir tratar-se de informação falseada, deliberadamente ou não” ou de “tentativas deliberadas de lançar confusão e criar ambientes propícios a determinados desfechos”.

No mesmo tom assertivo observa que “são conhecidas posições que agentes do supervisor [BdP] têm vindo a colocar, designadamente, pressionando a rápida venda de imobiliário” e relembra “a célebre operação Orion [venda de activos da CEMG] cujos contornos nunca conheceu em termos satisfatórios”, e que “foi feita no âmbito de pressões enormes recebidas do exterior” - em que o Montepio registou quase 40% de perdas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quem é José Almeida Serra? Para além de ministro de um governo chefiado por Mário Soares, José Almeida Serra foi administrador do Banco de Fomento, do CPP (agora Santander), do BPSM (agora BCP) e do Grupo CGD, bem como director-geral na Comissão Europeia e vice-presidente do Conselho Económico e Social. Foi Administrador do Montepio entre 2004 e 2015, na gestão executiva liderada por Tomás Correia, tendo sido alvo de contra-ordenações do Banco de Portugal (BdP).

E, por isso, o economista pede a Félix Morgado mais cuidado a conduzir a alienação das carteiras de crédito problemático [o Montepio prepara uma operação de securitização de mil milhões], “pois sabemos que tipo de gente e de mundo anda ligado a esses negócios” que atraem “muitos interesses e interessados”: “Fazem-se fortunas e tecem-se alianças com muitos parceiros” e com “indivíduos que em algum momento intervieram ou são susceptíveis de um dia poderem vir a intervir nos circuitos, tanto legislativos como de decisão.”

A terminar a sua exposição, Almeida Serra pede aos órgãos sociais do Montepio que se certifiquem que, no processo de mudanças em curso na CEMG, não vão aparecer “grupos organizados que consigam chegar a uma situação semelhante à que acaba de ocorrer em Espanha [que culminou na venda por um euro do Banco Popular ao Santander] ou que, havendo, teremos a capacidade de os neutralizar eficiente e oportunamente.” Na sua declaração, Almeida Serra foi secundado pela maioria dos conselheiros presentes na reunião de 20 de Junho.

PUB

PUB