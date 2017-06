Regularização de precários no Estado exige um ano na função

O programa de regularização de precários vai considerar todos os trabalhadores que exerceram funções permanentes sem o vínculo adequado entre 1 de Janeiro e 4 de Maio e que estejam nessa situação há pelo menos um ano, na data em que os concursos forem lançados.

Na proposta de lei aprovada nesta quinta-feira, o Governo acabou por ceder aos sindicatos e ao Bloco de Esquerda e deixou cair a exigência de os trabalhadores terem de ter pelo menos três anos de experiência, assim como a ideia de fazer um concurso especial para os que estavam há menos tempo em funções. Mas por outro lado, deixa também cair a possibilidade de as pessoas que trabalharam no Estado em 2015 ou em 2016 também entrarem nos concursos, como previa a proposta que tinha sido discutida ontem com os sindicatos e com os parceiros políticos.

A proposta de lei visa resolver a situação das pessoas que entre 1 de Janeiro e 4 de Maio de 2017 asseguravam necessidades permanentes nos serviços da administração central, autarquias, sector empresarial do Estado e empresas do sector local, que não tinham o vínculo adequado e que estavam nessa situação há pelo menos um ano, contado até à data do início do processo de regularização.

Quando estiverem em causa os trabalhadores que exerceram funções permanentes nos serviços ao abrigo de Contratos Emprego-Inserção (CEI) ou Contratos Emprego Inserção+ (CEI+), o concurso terá moldes diferentes e estará aberto a quem esteve no lugar nos três anos anteriores.

O ministro do Trabalho e da Segurnaça Social, Vieira da Silva, precisou que no caso dos CEI que asseguram necessidades permanentes, como o lugar foi ocupado por várias pessoas, elas poderão concorrer. A proposta de lei, acrescentou no final da reunião do Conselho de Ministros, vai prever os critérios a ter em conta na selecção do trabalhador, nomeadamente a experiência no cargo.

O diploma agora aprovado, determina a forma como será feita regularização extraordinária dos trabalhadores que passem na análise das comissões de avaliação bipartida, criadas em cada ministério e que já receberam, segundo o ministro, à volta de 20 mil requerimentos. O prazo termina nesta sexta-feira, 30 de Junho.

Vieira da Silva alertou ainda que os trabalhadores têm a responsabildiade de pedir que a sua situação seja avaliada e, posteriormente, de serem opositores aos concursos. Se isso não acontecer, a sua relação laboral com o Estado "será obrigatoriamente cessada".

"Se é identificada uma situação ilegítima ou mesmo ilegal, se é disponibilizada a forma de a superar e se ela não é concretizada por parte do trabalhador, então a relação ilegítima de trabalho que existe não pode continuar", disse o ministro.

Precários integrados podem ganhar menos

O ministro do Trabalho reconheceu que não pode garantir que os precários que venham a ser integrados no Estado fiquem no nível salarial que têm agora. O ministro alertou, contudo, que o risco de as pessoas ficarem a ganhar menos "é reduzido", realçando que o conceito de remuneração vai além daquilo que a pessoa leva para casa no final de cada mês.

“Estamos a colocar aos trabalhadores uma situação de mudança relevante do ponto de vista do seu vínculo com o Estado, o que tem um conjunto de vantagens do ponto de vista da estabilidade, dos direitos de protecção em várias eventualidades como a doença, a parentalidade ou a protecção na velhice. Tudo isso faz parte do que é oferecido aos trabalhadores que são colocados numa situação de vínculo duradouro”, evidenciou na conferência de imprensa a seguir ao Conselho de Ministros.

O diploma agora aprovado segue para a Assembleia da República, onde ainda poderá ser alvo de alterações.

