China desafia rivais asiáticos com novo contratorpedeiro

A China lançou às águas o seu mais recente navio de guerra, um contratorpedeiro de 10.000 toneladas inteiramente produzido no país, equipado com novo armamento também chinês. O navio, classificado com a designação de classe Tipo 055, "é o símbolo da armada na conquista da transformação estratégica", lê-se no site da marinha chinesa.

"O contratorpedeiro está equipado com um novo tipo de defesa antia-érea, antimíssil e antisubmarinos", acrescenta a mesma nota informativa.

De acordo com o canal norte-americano CNN, o novo navio rivaliza, em tamanho, com os vasos de guerra recentemente lançados em águas asiáticas pelos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Por isso, a construção deste contratorpedeiro "é vista como um desafio aos rivais asiáticos" da China.

Depois de totalmente equipado, o Tipo 055 pesará 13.000 toneladas, pondendo transportar até 100 mísseis. "Será o maior da sua classe na China" e "desempenhará um papel central na frota de porta-aviões do país", segundo um analista do instituto de investigação da academia militar e naval das forças armadas chinesas. Em declarações à mesma estação TV, Li Jie salienta a capacidade de fogo do navio.

"Este contratorpedeiro transporta mísseis de defesa antiaérea de médio e de longo alcance. Também será forte na defesa antisubmarino e, por isso mesmo, será muito mais forte na defesa da frota de porta-aviões do que o actual Tipo 052D, ainda em uso", refere o mesmo especialista. Este último navio tem capacidade para 64 mísseis, ao passo que o novo vai ter mais de 100 plataformas de lançamento vertical para mísseis capazes de atingir alvos a 1000 e 2000 quilómetros de distância.

Para os indianos, este lançamento é uma preocupação acrescida. Preocupados com as ambições chinesas no Oceano Índico, a sociedade indiana despertou para o novo gigante naval chinês através de notícias cujo título não deixava margem para dúvida sobre as preocupações no país: "Armada indiana ultrapassada pelo lançamento do maior contratorpedeiro chinês".

Um dos jornais de Nova Deli frisa que a China está a construir quatro destes navios, o primeiro dos quais foi mostrado ao mundo nesta quarta-feira de manhã no porto de Xangai. "É consideravelmente maior e mais poderoso do que o último projecto indiando", salienta o site de notícias NDTV.com.

Aquele órgão argumenta que nos últimos cinco anos a China mobilizou submarinos (incluindo nucleares) e navios de guerra e de apoio para o Índico, facto que levou responsáveis militares dos EUA – um antigo aliado naval da Índia – a lançar alertas ao executivo indiano. Como por exemplo o almirante Harry Harris Jr., que chefia o comando norte-americano no Pacífico, e que em Janeiro de 2017 avisou para a crescente influência chinesa na região.

