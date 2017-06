PSD queixa-se de não ter sido convidado para a ronda de reuniões sobre floresta

O PSD qualificou hoje de incompreensível o facto de o partido não ter sido convidado para a ronda de reuniões com o primeiro-ministro sobre o pacote de medidas para a floresta.

“O PSD não recebeu qualquer convite”, afirmou o deputado Fernando Negrão aos jornalistas, no Parlamento, numa declaração em que criticou o Governo por ainda estar a pedir auditorias “quando já deveria estar a dar respostas”.

“É incompreensível”, disse Fernando Negrão, que o partido não tenha sido convidado, dado que o PSD “estaria disponível” para ir ao encontro.

Para o deputado do PSD, a ministra já deveria estar a dar respostas às dúvidas sobre o que aconteceu com os incêndios na zona Centro, na semana passada, numa altura em que se aproxima a fase mais perigosa dos incêndios, em Julho e Agosto.

A ministra da Administração Interna exigiu na segunda-feira um estudo independente ao funcionamento do SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal) e uma auditoria pela Inspecção-Geral da Administração Interna à Secretaria-Geral Administração Interna.

Em comunicado, com o título “MAI exige respostas rigorosas ao funcionamento do SIRESP”, é dito que Constança Urbano de Sousa determinou estes procedimentos às duas entidades após “informações de caráter técnico operacional coligidas” e tendo em conta que “foram reportados dificuldades na utilização” do SIRESP “no trágico incêndio de Pedrógão Grande”.

A auditoria por parte da IGAI deverá estar pronta no prazo de 30 dias.

Governo responde

Reagindo a Fernando Negrão, o Governo disse que convidou todos os partidos para as reuniões internas de trabalho com o primeiro-ministro, hoje, em São Bento, e só o PSD não respondeu.A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte do gabinete de António Costa.

"Todos os partidos foram convidados da mesma forma para as reuniões internas de trabalho com o primeiro-ministro: Através de mensagens de telemóvel. Excepção feita ao PSD, todos os partidos responderam e estiveram presentes nas reuniões aqui em São Bento, que não constaram da agenda oficial do primeiro-ministro", contrapôs a mesma fonte do gabinete de António Costa.

