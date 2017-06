Leis para os lesados do BES passa à discussão na especialidade com calendário apertado

A proposta de lei do Governo que visa enquadrar legalmente a solução para os lesados do papel comercial do BES foi debatida nesta sexta-feira no Parlamento, mas como o PÚBLICO tinha avançado, desceu à comissão de Orçamento e Finanças para discussão na especialidade sem votação. O requerimento apresentado pelo PS visou garantir um consenso mais alargado para aprovar o diploma que vai criar os chamados fundos de recuperação de créditos.

As profundas divergências e a pressão de calendário são agora transferidas para a discussão na comissão, onde ainda vão ser ouvidas diversas entidades. Apesar de descer com um prazo de 60 dias, o diploma terá de ser aprovado até à última votação antes das férias, a 19 de Julho, o que, a acontecer, representará um tempo recorde.

A urgência da aprovação decorre de alguns prazos judiciais, para reclamar indemnizações, que poderão prescrever a 3 de Agosto, quando se completam três anos sobre a resolução do Banco Espírito Santo. A prescrição dos prazos tem sido questionada por alguns juristas, que defendem que não existe essa prescrição, mas à cautela, o grupo de trabalho que negociou a solução que pretende pagar uma parte do dinheiro perdido pelos lesados fez incluir na proposta de lei um aditamento, de forma a suspender esses prazos.

Embora de constitucionalidade duvidosa, por criar um regime de excepção para o grupo de lesados, a referida norma terá de ser aprovada (e entrar em vigor) antes de 3 de Agosto. Sobre a questão da prescrição de prazos, o grupo de trabalho ainda não fez um esclarecimento oficial sobre esta matéria. Em nota oficial a que o PÚBLICO teve acesso, mas que não foi divulga nos órgãos próprios, nomeadamente no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), refere-se que tais pedidos, “não sendo inúteis, poderão vir a revelar-se não serem necessários”.

A discussão da proposta de lei ­– que permite avançar com a solução que vai pagar aos lesados entre 5% (até ao máximo de 250 mil euros) e 50% dos valores aplicados –, na comissão de Orçamento e Finanças poderá, no entanto, ser complexa, dada a posição do PSD, CDS e do PCP sobre esta matéria.

Mesmo que acelere agora a aprovação da lei, a chegada da solução aos lesados – que foi negociada ao longo dos últimos dois anos no grupo de trabalho que agrega o Governo, representado por Diogo Lacerda Machado, o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliárias, o BES (mau), e uma associação dos lesados – está irremediavelmente atrasada mais uns meses. Já depois de vários adiamentos, o último calendário previa o pagamento da primeira tranche da solução no final de Junho/início de Julho, o que é impossível de cumprir.

Em causa estão cerca de dois mil clientes do BES, que aplicaram 430 milhões de euros em papel comercial da ESI e Rio Forte, vendido pelo banco e que, com a derrocada do grupo, não veio a ser pago.

