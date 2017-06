Parlamento quer metro de Lisboa com quatro carruagens na Linha Verde

A Assembleia da República quer que seja reposta, de forma “imediata”, a quarta carruagem “em todos os comboios que circulam na Linha Verde do Metropolitano de Lisboa”, isto até que seja possível a utilização de seis carruagens, algo que vai envolver obras na estação de Arroios. Estas vão arrancar no início de Julho, e o Parlamento, numa resolução assinada pelo presidente do Parlamento, o socialista Ferro Rodrigues, e dirigida ao Governo, quer que durante o encerramento da estação haja um reforço das carreiras da Carris que passam pela zona.

Ao mesmo tempo, a resolução, aprovada a 11 de Maio, quer que o executivo assegure que o Metro de Lisboa contrata, de forma “imediata”, 30 trabalhadores para a carreira comercial, incluindo maquinistas. Da mesma forma, defende-se a “revisão imediata dos quadros de pessoal”, com destaque para o sector da manutenção, “para a contratação dos trabalhadores necessários à reparação das carruagens paradas”, isto para “voltarem o mais rapidamente possível à circulação”.

A resolução, que passou pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, teve o apoio de todos os partidos com assento parlamentar, teve por base uma proposta do PAN, e, também, projectos de resolução do Bloco de Esquerda e de os Verdes.

