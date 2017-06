Portugal converge com zona euro sem aumentar dívida externa

Crescer mais do que a zona euro durante pelo menos três anos e fazê-lo sem gerar mais endividamento face ao exterior é algo que a economia portuguesa não conseguiu fazer durante as últimas quatro décadas. Mas, de acordo com as previsões apresentadas esta quarta-feira pelo Banco de Portugal, estão criadas agora as condições para que tal possa vir a acontecer.

Com a economia a acelerar para o ritmo mais elevado dos últimos 17 anos à base de um desempenho muito forte das exportações e do investimento, Portugal deverá iniciar em 2017 um período de três anos consecutivos de convergência real com os seus parceiros da zona euro. E isto sem ter no consumo privado o motor do crescimento, assegurando a manutenção de excedentes confortáveis na balança com o exterior, prevê a autoridade monetária no seu boletim económico de Junho.

Este ano, o crescimento do PIB deverá ser, segundo a entidade liderada por Carlos Costa, de 2,5%, superando os 1,9% que o BCE espera para o total da zona euro. E em 2018 e 2019, as variações previstas para o PIB são de 2% e 1,8%, também acima dos 1,8% e 1,7% antecipados para a zona euro.

A última vez que Portugal registou pelo menos três anos consecutivos de crescimento mais forte que os países que formam a zona euro foi entre 1996 e 2000, só que durante esse período, Portugal viu o seu endividamento com o exterior agravar-se de forma bastante acentuada, com a balança com o exterior a registar sempre défices, que foram de 4,6% do PIB em 1996 até 11% no ano 2000.

Por diversas vezes, durante as últimas décadas, um dos problemas revelados pela economia portuguesa tem sido a incapacidade para fazer a economia acelerar sem gerar mais endividamento, agora o Banco de Portugal parece acreditar que o padrão seguido será diferente.

No boletim económico, assinala que “o ritmo de crescimento ao longo de todo o horizonte [de previsão] deverá ser superior ao da área do euro, tendo em conta as projecções recentemente divulgadas pelo BCE, traduzindo-se num reinício do processo de convergência real, interrompido desde o início dos anos 2000”. E confia que o “perfil [de crescimento] é consistente com a manutenção de equilíbrios macroeconómicos fundamentais, com destaque para o excedente externo da economia portuguesa”. “Assim, o padrão de crescimento económico projectado apresenta características consistentes com uma recuperação sustentada da economia portuguesa”, diz o Banco de Portugal.

Motor nas exportações

Se se confirmar esse resultado, a explicação está em larga medida no desempenho que está a ser conseguido pelas exportações.

Confrontado nos últimos meses com uma realidade económica “sistematicamente mais favorável que o anteriormente projectado”, o Banco de Portugal viu-se forçado a rever, de Março até agora, a sua previsão de crescimento em 2017 de 1,8% para 2,5%, o valor mais alto (a par do de 2007) desde o ano 2000.

Em todas as componentes do PIB são agora esperados melhores resultados, mas o desempenho mais impressionante surge nas exportações e no investimento. Depois de crescerem 4,4% em 2016, o Banco de Portugal projecta agora que as exportações disparem 9,6% este ano. Há três meses, o resultado esperado não passava dos 6%.

O relatório diz que esta explosão nas exportações se deve à “aceleração da procura externa e a ganhos adicionais significativos de quota de mercado”, salientando que estes resultados são generalizados a todos os tipos de bens e serviços, mantendo-se “um elevado dinamismo no turismo”.

O banco central prevê que em 2017 se registe um ganho de quota de mercado dos exportadores portugueses de cerca de cinco pontos percentuais, “claramente superior aos ganhos observados nos anos anteriores”. Para 2018 e 2019, esperam-se ganhos de cerca de 3,5 pontos percentuais no conjunto dos dois anos.

As importações também crescem de forma bastante mais forte do que o previsto (9,5% em vez de 7,3%), mas mesmo assim menos que as exportações em 2017, o que permite que Portugal continue a registar excedentes face ao exterior.

Para o investimento, que em 2016 tinha desiludido com uma contracção de 0,1%, o Banco de Portugal está confiante num forte arranque este ano. A previsão é de um crescimento de 8,8%, bastante mais do que os 6,8% previstos em Março. O relatório explica que esta previsão resulta da aceleração do investimento em construção e, em menor grau, do investimento em máquinas e equipamentos. A recuperação do investimento público ajuda.

No caso do consumo privado, depois de um crescimento de 2,3% em 2016, o Banco de Portugal deixou de prever um abrandamento para 2,1% passando a antecipar uma estabilização do indicador, o que também contribui para uma evolução mais positiva do PIB.

Tudo isto tem efeitos positivos no mercado de trabalho, com o Banco de Portugal a prever que a taxa de desemprego caia para 9,4% já este ano, em vez dos 9,9% antes previstos.

Nem tudo são boas notícias no relatório, que avisa “persistem importantes constrangimentos ao crescimento de longo prazo, incluindo o elevado nível de endividamento dos vários sectores da economia, o baixo nível de capital produtivo por trabalhador, uma evolução demográfica desfavorável e um elevado nível de desemprego de longa duração”.

E é por isso que o banco central continua a apontar para um abrandamento da actividade económica para os dois anos seguintes. Ainda assim, agora, em vez do crescimento de 1,7% antes previsto para 2018, projecta uma variação do PIB de 2%. Para 2019, a revisão da previsão foi de 1,6% para 1,8%.

Tendências os próximos anos Economia mais aberta

As exportações e as importações deverão crescer este ano quase 10%, calcula o Banco de Portugal, algo que irá acentuar uma tendência a que se assiste, quase ininterruptamente: o aumento do grau de abertura da economia portuguesa. O relatório do banco central assinala que entre 1977 e 2016, este indicador (que é calculado através do peso das exportações e das importações no PIB) subiu de 40% para 80%. E só nos últimos sete anos, a subida foi de 18 pontos percentuais. A tendência, acredita o banco será para manter, colocando o grau de abertura acima dos 90% em 2019. Ainda assim, Portugal não ficará a mais do que o meio da tabela entre os países desenvolvidos. Automóveis travam consumo

Num cenário de redução pronunciada do desemprego e com os indicadores de confiança em máximos, porque é que o consumo privado não acelera? A resposta, de acordo com o Banco de Portugal, está naquilo que acontece com a compra de automóveis, o mais importante dos bens duradouros. O consumo privado de veículos está a dar sinais de abrandar (mesmo continuando a crescer) na sequência de crescimentos elevados nos anos anteriores devido à recuperação de stocks registada (depois das quebras a pique de 2011 e 2012). Ainda assim, o Banco de Portugal estima que se venha a assistir nos próximos dois anos a uma continuação da recuperação do stock de bens duradouros, mesmo que não se venha a assistir a uma aproximação dos níveis historicamente mais elevados atingidos no início do século.

