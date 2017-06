O que sabemos até agora sobre a tragédia de Pedrógão Grande

— Trovoadas secas, temperaturas altas e vento contribuíram para um incêndio que começou antes das três da tarde de sábado em Escalos Fundeiros. E que foi crescendo. Passavam das duas da manhã deste domingo quando António Costa deu conta de que havia 24 mortos confirmados. E que podiam ser mais. “Esta é seguramente a maior tragédia que temos vivido”, disse na sede da Protecção Civil, em Carnaxide. O Governo deverá decretar luto nacional, mas o primeiro-ministro diz que só o fará em momento oportuno.

— Pelo menos 16 pessoas morreram dentro das viaturas ou foram apanhadas pelas chamas perto dos carros, na estrada, entre Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra. Três morreram por inalação de fumos, junto a um cemitério. Havia ainda vários feridos a registar: 14 civis, dez em estado grave. E cinco bombeiros, dos quais quatro em estado grave. Mas, uma vez mais, temia-se que os números pudessem aumentar.

— Marcelo Rebelo de Sousa foi a Pedrógão Grande onde, além de deixar uma “palavra de ânimo, de solidariedade, de confiança e de conforto” defendeu a actuação da Protecção Civil. “O que se fez, foi o máximo que era possível fazer. Não era possível fazer mais”, disse, acrescentando que os bombeiros foram “verdadeiros heróis”. “Não há nem falta de competência, nem falta de capacidade, nem falta de imediata resposta perante desafios difíceis”, afirmou.

— Durante a noite foram chegando ao concelho grupos de combate a incêndios dos distritos de Setúbal, Évora e Lisboa. Rui Esteves, o comandante operacional nacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil explicava, pelas duas da manhã, que não fora possível um reforço de meios mais forte mais cedo por causa do número de incêndios em todo o país (156, segundo afirmou António Costa).

— Questionado sobre o assunto, Rui Esteves garantiu também que, apesar das falhas nas comunicações, os bombeiros estiveram sempre contactáveis. À mesma hora, a EDP tentava repor a electricidade no concelho com recurso a oito geradores.

— “Estou convencido de que o número de mortos vai ser mais do dobro”, afirmou o presidente da câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves que, muitas horas antes de se saber que o fogo seria mortal, declarara ter falta de meios para acorrer às aldeias que estavam em “muito perigo” e pedira mais bombeiros para o combate. As vítimas mortais, admitiu, “serão do concelho”; outras poderão ser visitantes.

— Dois pelotões de militares, “que são muito importantes também para as operações de rescaldo”, deverão neste domingo reforçar os meios no concelho, explicou a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, que também se deslocou a Pedrógão Grande. Neste domingo de manhã chegam ainda dois Canadair de Espanha, que vão juntar-se aos meios aéreos portugeses. No terreno estão equipas da PJ e do Instituto Nacional de Medicina Legal com o objectivo de identificar as vítimas mortais.

— “O momento é de concentrarmos todos os nossos esforços no combate às chamas”, disse Constança Urbano de Sousa. Numa fase posterior, “será feita uma avaliação sobre o que correu bem, o que não correu, o que aconteceu”.

— O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes – o primeiro no terreno a dar a notícia de que havia mortos – anunciou que foi declarado o plano de emergência distrital. “Em nome do Governo, desde já, endereço às famílias o nosso pesar e o nosso lamento pelo que aconteceu. Isto não tem resposta. Estamos todos consternados com o que está acontecer e queremos acabar com tudo isto depressa.”

— Passos Coelho, líder do PSD, afirmou que o que se passou foi “uma tragédia muito grande”. “Tivemos noção da proporção dessa tragédia há muito pouco e não quis deixar, mesmo num dia que era um dia de festa aqui para nós, de endereçar a todas as famílias enlutadas a nossa solidariedade”, admitiu Passos Coelho durante uma sessão de apresentação do candidato do partido à autarquia de Ansião.

— “Em profundo choque, perante a tragédia que se vive no distrito de Leiria, expresso o meu pesar pelas vítimas mortais e a minha total solidariedade para com as famílias atingidas”, disse também a presidente do CDS/PP Assunção Cristas.

— Por volta das três da madrugada, a situação em Figueiró dos Vinhos era descrita como “caótica” devido ao avanço do incêndio de Pedrógão: “Há diversas povoações a arder em todo o concelho e as chamas estão a cercar a vila”, disse à Lusa a vereadora Marta Fernandes. O incêndio estava a ser combatido unicamente pelos bombeiros locais e pelos moradores das zonas afectadas, uma vez que as corporações dos concelhos vizinhos estavam na linha da frente do combate ao incêndio em Pedrógão Grande.

— Pouco depois das quatro da manhã, o Governo declarou o estado de contingência, actualizando o número de mortos para 25. Existem mais de 11 feridos, dois dos quais são bombeiros em estado grave. Àquela hora, o incêndio continuava com quatro frentes activas, estando a ser combatido por 593 operacionais, apoiados por 191 viaturas.

