Cinco bombeiros e quatro civis feridos no incêndio de Pedrógão Grande

Cinco bombeiros ficaram feridos no combate a um incêndio que lavra no concelho de Pedrógão Grande desde as 14h, adiantou uma fonte da Protecção Civil. O presidente da câmara municipal, Valdemar Alves, diz que há aldeias "em muito perigo, completamente cercadas" e que há falta de bombeiros no combate às chamas. O bombeiro que tinha sido como desaparecido ao final da tarde apareceu entretanto, adiantou a fonte da Protecção Civil, mas há também quatro civis feridos, incluindo uma criança, que foi transportada para o hospital.

Um elemento dos bombeiros acrescentou que este incêndio já passou para o concelho de Figueiró dos Vinhos, também no distrito de Leiria, e adiantou ainda que diversos carros de bombeiros foram destruídos pelo fogo, sem precisar quantos. Alguns populares foram mesmo obrigados a abandonar as casas em zonas mais remotas.

Este incêndio, de acordo com a página da Protecção Civil, mobilizava (às 21h) 264 bombeiros, dois meios aéreos e 83 viaturas.

O fogo começou nos Escalos Fundeiros, no norte do distrito, e já obrigou ao corte do Itinerário Complementar 8, bastante a sul do início do incêndio.

A ausência de electricidade e de comunicações está a preocupar a população, que à lusa disse ver o vento forte a tornar-se adversário no combate às chamas. "Estamos a tentar evacuar aldeias completamente cercadas e em muito perigo", sublinhou Valdemar Alves, referindo que as zonas mais afectadas são as de Mosteiro, Vila Facaia, Coelhal, Escalos Cimeiros, Regadas e Graça.

O autarca defende que o número de bombeiros a combater as chamas é "insuficiente". "É impossível acudirmos a todas as aldeias. Estamos a todo o custo a ver se nos chegam bombeiros de Lisboa", realçou o presidente da Câmara, visivelmente abalado, descrevendo a situação como "bastante dramática".

"Não tenho ideia de ter uma situação como esta em Pedrógão Grande. O fogo esteve às portas da vila, a 50 metros", disse, frisando que na localidade temeu-se o pior.

O secretário de Estado da Administração Interna já está no concelho para se inteirar do sucedido e aguarda-se que faça um ponto da situação.

“Estou muito assustada e não me recordo de algum incêndio semelhante nos últimos 10 anos”, disse à Lusa uma moradora de Atalaia Fundeira. Às 19h30, em Pedrógão Grande, era praticamente de noite, tal o fumo que pairava pelo ar.

“Temos muito medo que o fogo venha por aí abaixo e nos atinja”, disse também Palmira Coelho, outra moradora, antes de se refugiar em casa para proteger os seus bens.

De acordo com um responsável da Protecção Civil, havia pelas 21h40 um total de 24 incêndios em curso em vários pontos do país, mais nove em fase de resolução e 51 em fase de conclusão. Um incêndio em resolução significa, de acordo com a Protecção Civil, que não há perigo de propagação além do perímetro já atingido. Um fogo em conclusão é um incêndio extinto com pequenos focos de combustão dentro do perímetro atingido.

