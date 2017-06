Ecofin formaliza na sexta-feira saída de Portugal do PDE

O conselho de ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin) vai formalizar na sexta-feira, 16 de Junho, em reunião a realizar no Luxemburgo, a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE), recomendada pela Comissão Europeia no mês passado.

De acordo com a agenda da reunião, na qual Portugal estará representado pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, “é esperado que o Conselho Ecofin encerre os procedimentos de défice contra a Croácia e Portugal”, na sequência das recomendações emitidas nesse sentido pelo executivo comunitário a 22 de Maio passado, avança a Lusa.

A decisão formal do conselho significa que Portugal sairá finalmente do PDE que lhe era aplicado desde 2009 e passará do braço correctivo para o braço preventivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC).

Na recomendação dirigida ao Ecofin, a Comissão Europeia adverte todavia que as suas projecções “não incluem o potencial impacto de medidas de apoio à banca no aumento do défice”, numa referência à capitalização da Caixa Geral de Depósitos, acrescentando contudo que tal “não deve colocar em risco a redução duradoura do défice”.

A Comissão decidiu no mês passado recomendar o encerramento do PDE aplicado a Portugal depois de o país ter reduzido o seu défice para 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2016, abaixo da meta de 3% inscrita no PEC, e na sequência das suas próprias previsões económicas, que antecipam que o país continuará com um défice abaixo daquele valor de referência em 2017 e 2018, assegurando assim uma trajectória sustentável do défice.

Com a aguardada “luz verde” dos ministros das Finanças da UE às recomendações da Comissão, apenas quatro Estados-membros (França, Espanha, Grécia e Reino Unido) passam a estar sob o braço correctivo do PEC, quando em 2011 esse número se elevava a 24.

A reunião do Ecofin será antecedida, na quinta-feira, igualmente no Luxemburgo, pela reunião do fórum de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo), na qual é esperado finalmente um acordo em torno do encerramento da segunda revisão do programa de assistência financeira à Grécia e consequente desembolso de nova tranche do empréstimo.

