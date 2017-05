Comissão recomenda saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo

A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira que irá recomendar ao Conselho Europeu a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE).

O anúncio foi feito pelo vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovkis e pelo comissário para os Assuntos Económicos e Financeiros, confirmando as expectativas criadas depois de Portugal ter garantido um défice de 2% durante o ano passado.

Ao aceitar a saída de Portugal do PDE, Bruxelas assume que o país será capaz, de uma forma sustentada, de registar durante os próximos anos um valor do défice que fique abaixo de 3%. A possibilidade de esse limite ser ultrapassado em 2017, por causa de uma eventual contabilização no défice da operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, não impossibilitou esta decisão favorável a Portugal.

Para o país, a saída do PDE tem consequências a vários níveis. Por um lado, pode servir para aumentar a confiança dos investidores internacionais na evolução das finanças públicas do país, dando ao mesmo tempo a possibilidade de utilização pelo Governo de instrumentos de flexibilidade previstos nas regras orçamentais europeias que tornam mais fácil a realização de investimentos públicos e reformas estruturais. Por outro lado, ao passar do braço correctivo do Pacto de Estabilidade para o braço preventivo, vai ser exigida a Portugal uma descida forte de dois indicadores: o défice estrutural (0,6 pontos percentuais ao ano) e a dívida pública (uma vigésima parte da diferença entre o actual valor da dívida e os 60% do PIB).

