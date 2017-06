Irão dispensa condolências "repugnantes" de Trump

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão rejeitou as condolências de Donald Trump pelos dois ataques desta quarta-feira na capital do país. Os ataques causaram pelo menos 12 mortos e 42 feridos e foram reivindicados pelo Daesh. Na sua conta pessoal do Twitter, o governante iraniano, Mohammad Javad Zarif considerou as palavras do Presidente dos Estados Unidos "repugnantes" e rejeitou laços entre os dois países.

Esta quarta-feira, após os ataques no Teerão, Trump prestou condolências. Terminou a mensagem afirmando que "os Estados que patrocinam o terrorismo correm o risco de se tornarem vítimas do terror que promovem".

Javad Zarif não gostou da mensagem do líder do EUA e considerou a mensagem da Casa Branca "repugnante". "Os iranianos rejeitam os alegados laços de amizade dos Estados Unidos", concluiu o ministro iraniano.

Repugnant WH statement & Senate sanctions as Iranians counter terror backed by US clients.Iranian people reject such US claims of friendship — Javad Zarif (@JZarif) June 8, 2017

A capital iraniana é uma cidade fortemente protegida, principalmente nos centros político e turístico, alvos dos ataques de quarta-feira. Além disso, a segurança foi ainda reforçada neste período em que se celebra o Ramadão, o mês sagrado do Islão.

