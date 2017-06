Ataque no Parlamento iraniano e no mausoléu do aiatola Khomeini

Dois incidentes ocorridos em simultâneo esta quarta-feira na capital do Irão causaram vários feridos, avançam as agências noticiosas iranianas Tasnim e Fars. No Parlamento nacional, um grupo de homens armados abriu fogo contra elementos das forças de segurança, matando pelo menos um guarda.

The pic below shows one of attackers inside #Iran's parliament shooting at forces#Tehran pic.twitter.com/PsjTysRBOA — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 7, 2017

Momentos depois, a Fars dava conta do segundo incidente da manhã. Um segundo grupo terá feito disparos no mausoléu do aiatola Khomeini, no sul de Teerão, e terá ainda havido uma explosão. Há registo de várias pessoas feridas.

De acordo com a agência Fars, um dos atacantes no Parlamento nacional do Irão é um bombista suicida e está actualmente rodeado pelas forças de segurança.

A agência Tasnim avança ainda que o ataque no mausoléu terá sido conduzido por dois atacantes. Um deles foi abatido pela polícia e o segundo ter-se-á feito explodir. Foi ainda detida uma mulher.

O ministro da Informação iraniano apela ao público para qualquer actividade suspeita seja denunciada, cita a Fars.

A Tasmin dá conta de sete mortos e de quatro reféns, que estarão presos no terraço do edifício do Parlamento, mas as autoridades ainda não confirmaram esta informação.

