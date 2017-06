Número de aposentados da função pública cai pela primeira vez em 47 anos

Pela primeira vez desde 1969, o número total de aposentados da Caixa Geral de Aposentações (CGA) recuou no ano passado, uma evolução que se deve ao aumento da idade da reforma e ao agravamento das penalizações aplicadas a quem se reforma antecipadamente. A conclusão é do Conselho de Finanças Públicas que, nesta quinta-feira, divulgou o relatório sobre a execução orçamental da Segurança Social e da CGA em 2016.

No final do ano passado, a CGA tinha 482.614 aposentados, menos 3655 do que em 2015, ano em que já se tinha registado um aumento “pouco expressivo” em comparação com o aumento médio anual dos últimos dez anos.

Para o CFP, esta evolução tem duas explicações: o aumento da idade normal da reforma que passou de 65 para 66 anos e dois meses (em 2016) e o reforço da penalização das reformas antecipadas por via da reformulação do cálculo do factor de sustentabilidade (que no ano passado retirava quase 13% ao valor das pensões).

Também o número de novos aposentados (excluindo pensionistas de sobrevivência) "foi o mais baixo desde 1993". No ano passado, a CGA dá conta de 8727 novos pensionistas, uma redução de 7471 pessoas face a 2015, ano em que já se tinha verificado um recuo (-7.102 novos aposentados em relação a 2014.

O valor médio das novas pensões diminuiu pelo terceiro ano consecutivo e não foi além dos 936 euros. O CFP nota que em 2013 tinha sido 1302 euros, no ano seguinte caiu para 1246 euros e, em 2015, para os 1112 euros mensais.

