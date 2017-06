EUA: Procurador-geral chegou a colocar o cargo à disposição

O procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, chegou a oferecer a sua demissão ao Presidente norte-americano, depois de a relação com Donald Trump se ter tornado tensa, informaram nesta terça-feira vários meios de comunicação social do país, citando fontes próximas da Casa Branca.

A tensão entre o Presidente e o procurador-geral dos Estados Unidos começou quando Jeff Sessions se afastou, em Março, da investigação sobre as suspeitas de ingerência do Kremlin nas presidenciais norte-americanas de 2016, após ter sido divulgado que manteve encontros, que tentou esconder, com o embaixador russo em Washington, durante a campanha eleitoral.

Segundo o Washington Post, que cita fontes próximas da Casa Branca que falaram sob a condição de anonimato, Trump só soube da decisão pouco antes de o próprio Sessions a anunciar em conferência de imprensa, responsabilizando-o por acontecimentos posteriores ao pedido de escusa, como a nomeação do ex-director do FBI Robert Mueller como procurador especial para supervionar a crescente investigação sobre a alegada interferência russa nas eleições.

O New York Times escreve também, citando fontes próximas, que Sessions colocou o seu lugar à disposição nas últimas semanas - não há indicações claras sobre o momento em concreto -, dizendo a Trump que precisava de liberdade para fazer o seu trabalho.

Donald Trump rejeitou o pedido de demissão, mas na terça-feira a Casa Branca recusou dizer se o Presidente norte-americano ainda tem confiança no seu procurador-geral. “Não falei com ele sobre isso”, afirmou o porta-voz da Casa Branca, quando questionado pelos jornalistas.

O Presidente norte-americano tem vindo a criticar Sessions desde que este pediu dispensa da investigação relacionada com a Rússia, sugerindo que a sua decisão foi “desnecessária”, de acordo com o mesmo jornal.

Segundo as mesmas fontes, a insatisfação de Trump está também relacionada com o bloqueio do seu veto migratório pela justiça. De facto, ainda na segunda-feira, o Presidente norte-americano criticou o próprio Departamento de Justiça – dirigido por Jeff Sessions – pela sua forma de gerir este litígio legal.

A informação de que Sessions ofereceu a sua demissão a Trump foi avançada pela ABC News.

