Ariana Grande foi ao hospital visitar vítimas do atentado de Manchester

Ariana Grande, a estrela norte-americana que tinha acabado de dar um concerto na Manchester Arena quando se deu o atentado suicida de 22 de Maio, regressou na sexta-feira ao Reino Unido num voo privado. Actua este domingo num concerto de beneficência com outros conhecidos artistas internacionais.

Depois dos ataques de Londres deste sábado à noite, ainda se especulou se o concerto para o qual são esperadas 55 mil pessoas iria ser cancelado, mas o manager da cantora afirmou logo que os planos se mantinham. “Temos o sentido da responsabildiade de honrar os que morreram, ficaram feridos, foram afectados. Planeamos honrá-los com coragem, determinação e força contra o medo", disse.

A receita do concerto One Love Manchester reverte a favor das vítimas do ataque que causou 22 mortos. Justin Bieber, Katy Perry, Little Mix, Coldplay, Miley Cyrus, Take That, Usher, Robbie Williams, The Black Eyed Peas ou Pharrell Williams são alguns dos artistas com participação prevista. Espera-se uma audiência de milhões de espectadores em mais de 50 países, segundo o Guardian, numa transmissão pela BBC a partir das 18h55. Em Portugal, a RTP1 também irá transmitir o espectáculo, intercalando com o acompanhamento da final da Taça de Portugal em futebol feminino.

A ideia do concerto foi da própria Ariana, que num ápice conseguiu reunir outras tantas estrelas. Quando a bilheteira abriu na terça-feira, os bilhetes esgotaram em minutos. Foram reservadas 14,200 entradas grátis para quem estava no concerto no dia dos ataques, segundo o Observer.

Entretanto, a estrela norte-americana, muito popular entre o público infantil e adolescente, partilhou na sua conta de Instagram, seguida por 107 milhões de pessoas, fotografias com duas meninas que estavam no hospital.

i love you Uma publicação partilhada por Ariana Grande (@arianagrande) a Jun 3, 2017 às 9:21 PDT

