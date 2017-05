BE pede assembleia extraordinária no Porto para analisar caso Selminho

O Bloco de Esquerda requereu a convocação de uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal do Porto, para "analisar e discutir o caso Selminho e outros compromissos assumidos pela Câmara Municipal do Porto com implicações no Plano Director do Porto". Em comunicado, o BE explica que o pedido deu entrada no final da semana passada, e que aguarda por isso que o presidente da Assembleia Municipal, Miguel Pereira Leite, determine a data e faça a convocatória da reunião.

Este requerimento do Bloco de Esquerda surge na sequência da divulgação, pelo PÚBLICO, de que uma análise interna ao processo Calçada da Arrábida, feita por um técnico do município, deu conta de que uma parte dos terrenos nos quais a familia do autarca pretende construir pertencerão, afinal, à própria câmara do Porto. O documento, produzido em Dezembro, não tinha sido dado a conhecer à vereação, e originou reacções de todos os partidos, incluindo do PS, que vinha defendendo a posição do autarca independente. CDU e PSD, que já contestatavam o acordo extra-judicial firmado entre a autarquia a a sociedade da família Moreira, a Selminho, que abria portas à construção, nos terrenos em causa, aumentaram o tom das críticas a este aparente conflito de interesses.

Pelo Bloco de Esquerda, João Semedo, candidato às autarquicas de Outubro, considerou que “não resta à autarquia e ao seu presidente outra alternativa que não seja declarar nulos e sem efeito todos os actos e decisões tomadas no processo Selminho durante o mandato de Rui Moreira, designadamente, o acordo de indemnização estabelecido entre os advogados da família de Rui Moreira e os advogados da câmara por ele presidida”, declarou o ex-deputado do Bloco.

