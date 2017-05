Nove feridos em confrontos frente à residência do embaixador turco em Washington

Nove pessoas ficaram feridas em confrontos durante uma manifestação em frente à residência do embaixador turco em Washington, nos Estados Unidos. O episódio aconteceu esta terça-feira, no mesmo dia em que o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esteve reunido com Trump na Casa Branca. Vídeos partilhados nas redes sociais mostram os distúrbios.

As nove vítimas foram transportadas para o hospital da Universidade George Washington e, de acordo com o Washington Post, pelo menos uma encontra-se em estado crítico. Em declarações ao mesmo jornal, o porta-voz da polícia local, Dustin Sternbeck, detalhou que duas pessoas foram detidas.

Nas imagens divulgadas na imprensa e redes sociais, observam-se confrontos entre dois grupos: um primeiro conjunto de homens de fato e gravata, que estariam à porta da residência, e um segundo grupo composto por homens e mulheres que protestavam do outro lado da estrada.

Os manifestantes protestavam contra a detenção de Selahattin Demirtas, advogado, defensor dos direitos humanos e líder do Partido Democrático do Povo (HDP, pró-curdo), destacado crítico do Presidente turco.

“Estamos a protestar contra a política [de Erdogan] na Turquia, Síria e Iraque”, contou Flint Arthur, um dos manifestantes, que se queixou de ataques por parte de uma aparente contra-manifestação em defesa do Presidente turco. “Eles acham que podem actuar com o mesmo tipo de repressão de protestos e de liberdade de expressão que aplicam na Turquia”, disse à CNN. “Travaram-nos durante uns minutos, mas nós continuámos os nossos protestos contra o regime tirano de Erdogan”, vincou.

No vídeo, são visíveis as agressões que homens engravatados dirigem aos opositores de Erdogan. Aos 40 segundos de vídeo, vê-se um dos manifestantes do segundo grupo a ser levado pela polícia enquanto se queixa. “Eles atacaram-me. Eu estava do outro lado da estrada”, ouve-se. “Eles atacaram-nos, vocês viram”, ouve-se um outro dizer às autoridades presentes no local.

