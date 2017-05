Trump e Erdogan prometem cooperar na luta contra o terrorismo

Num momento de tensão entre os Estados Unidos e a Turquia, por causa da decisão norte-americana de armar os combatentes curdos na Síria, que Ancara considera seus inimigos, o Presidente turco Recep Erdogan foi recebido na Casa Branca por Donald Trump, com grandes promessas de cooperação na luta contra o terrorismo islâmico.

“Os EUA apoiarão todos os esforços para reduzir a violência na Síria e obter uma resolução pacífica”, disse o Presidente norte-americano, após o encontro com Erdogan, que descreveu como “produtivo”. "Precisamos da ajuda de todos os países para lutar contra o terrorismo".

O governante turco, recém-reforçado pelo referendo que transformará a Turquia num regime presidencialista, recordou que a eleição de Trump “criou novas expectativas no Médio Oriente”. Disse esperar “lançar as fundações de uma nova relação” com os EUA.

No entanto, o Presidente turco sublinhou que o apoio norte-americano às milícias curdas que têm sido a força mais eficaz na guerra na Síria, nunca será tolerada por Ancara. “Nunca serão aceites como parceiras na região. É contra o acordo global que alcançámos”, declarou. Para a Turquia, estas milícias do Curdistão sírio são uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que considera uma organização terrorista.

Por outro lado, o Presidente turco, acusado por várias instituições, incluindo o Conselho da Europa e a União Europeia, de não cumprir os princípios da democracia, fez questão de afirmar os seus pergaminhos democráticos ao lado de Donald Trump: “As relações entre a Turquia e os EUA estabeleceram-se sobre a partilha de valores democráticos e interesses comuns”.

