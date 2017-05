"A Rússia já não precisa de espiar" os EUA, apontam democratas

A relação próxima entre Trump e Moscovo, sob moldes mais ou menos polémicos, não é uma absoluta novidade. Desta vez, o Presidente norte-americano é acusado de ter partilhado informação “altamente secreta” com o ministro dos Negócios Estrangeiros e com o embaixador russo em Washington, noticiou esta segunda-feira o Washington Post, citando fontes oficiais próximas de antigas e até mesmo da Administração Trump. De acordo com o mesmo jornal, as informações eram relativas ao Daesh.

A conversa terá acontecido durante o encontro com estes altos responsáveis russos, o ministro Sergei Lavrov, e o embaixador Sergey Kislyak, uma das figuras centrais na investigação à ingerência de Moscovonos assuntos norte-americanos. O encontro aconteceu na última quarta-feira, um dia depois de Trump decidir despedir James Comey, director do FBI. Comey havia pedido à Casa Branca mais recursos para a sua investigação sobre as presumidas ligações entre o Governo russo e contactos próximos de Donald Trump.

A notícia está a provocar reacções quer do lado dos democratas (como seria de esperar) quer do lado dos republicanos, especialmente tendo em conta que a campanha eleitoral do Presidente norte-americano insistiu nas críticas à sua candidata rival, Hillary Clinton, pelo uso pessoal do seu e-mail, pondo em causa a protecção de informação sensível.

“A Rússia já não tem de nos espiar para obter informação – basta perguntar ao Presidente Trump e ele revela tudo, mesmo informação classificada que compromete a nossa segurança nacional e prejudica as nossas relações com os nossos aliados”, acusa o comité nacional democrata, num comunicado citado pelo Guardian.

Crooked Hillary Clinton and her team "were extremely careless in their handling of very sensitive, highly classified information." Not fit! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2016

“A Casa Branca tem de fazer alguma coisa urgentemente para reaver o controlo e colocar as coisas em ordem. Obviamente estão numa espiral descendente e têm de entender o que está a acontecer e como controlar a situação”, avaliou o republicano e presidente do comité de Relações Internacionais, Bob Corker, escreve o New York Times (NYT).

O democrata Mark Warner, do comité dos Serviços Secretos do Senado norte-americano, comentou a notícia avançada pelo Washington Post, afirmando que, a ser verdade, constituía um desrespeito pelo trabalho dos serviços secretos.

If true, this is a slap in the face to the intel community. Risking sources & methods is inexcusable, particularly with the Russians. https://t.co/CRiSC024F7 — Mark Warner (@MarkWarner) May 15, 2017

As críticas chegam também do lado dos republicanos. “John McCain provavelmente revelou menos à KGB em cinco anos de tortura”, ironiza David Kochel, responsável pela campanha de vários candidatos republicanos.

John McCain probably revealed less to the KGB in 5+ years of torture at the Hanoi Hilton than Trump did in 5 minutes in the Oval. https://t.co/mlq6ndE9FE — David Kochel (@ddkochel) May 15, 2017

Também o democrata Chuck Schumer criticou o Presidente, sublinhando que deve uma explicação "aos serviços secretos, ao povo norte-americano e ao Congresso", cita o NYT.

Em Fevereiro, o conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, Michael Flynn, demitiu-se, menos de 24 horas depois de ter assumido o cargo. Em causa estavam justamente os contactos que estabeleceu com Moscovo, antes da tomada de posse de Trump e ter mentido ao vice-presidente Mike Pence sobre as conversas que teve com o embaixador russo em Washington sobre as sanções norte-americanas, em Dezembro.

