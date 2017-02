Demitiu-se Michael Flynn, conselheiro de segurança de Trump

O conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, Michael Flynn, demitiu-se no final desta segunda-feira. Em causa estão os contactos estabelecidos com Moscovo, antes da tomada de posse de Trump e que ganharam maior visibilidade depois de na sexta-feira o Washington Post ter noticiado mais pormenores das conversas, citando nove actuais e antigos responsáveis governamentais.

Numa carta ao Presidente dos EUA, Flynn escreve que "inadvertidamente" passou ao vice-Presidente (que à data não tinha ainda tomado posse) e outros membros da Administração “informação incompleta” “acerca das chamadas com o embaixador russo [Sergey Kislyak]. A comunicação acrescentava o seu arrependimento e um pedido de perdão. "Apresentei as minhas desculpas sinceras ao Presidente e vice-Presidente”, lê-se no documento citado pelo Washington Post.

Antes destas declarações, o vice-Presidente Mike Pence e o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, tinham defendido o conselheiro de Segurança Nacional, garantido categoricamente que as sanções contra a Rússia aplicadas nos últimos dois anos não tinham sido um dos pontos da conversa.

Em causa estão telefonemas, SMS e encontros entre Flynn e Sergei Kisliak nas semanas que antecederam a tomada de posse de Trump. Contactos que já eram conhecidos, mas que ganharam maior gravidade depois de sexta-feira o Washington Post ter noticiado, citando nove actuais e antigos responsáveis governamentais, que pelo menos num telefonema interceptado pelos serviços de segurança Flynn abordou as sanções aprovadasnos últimos dois anos pelos EUA.

Uma revelação que obrigou o general a admitir que, ao contrário do que sempre dissera, não podia garantir com “100% de certeza” que o tema não tivesse sido mencionado nas conversas – uma confissão que irritou não só Trump como o seu vice-presidente, Mike Pence, que antes o tinha defendido em público. Moscovo mantém, no entanto, a afirmação que o seu embaixador nunca discutiu as sanções com Flynn antes de este ter tomado posse.

Trump já aceitou a resignação de Flynn, que era até agora um dos seus principais conselheiros, e apontou um substituto interino: Keith Kellogg, um antigo tenente-general do exército norte-americano de 72 anos. A Kellogg somam-se mais dois nomes na lista de possíveis substitutos: David H. Petraeus, um antigo general e director da CIA, e Robert Harward, um antigo vice-comandante do Comando Central dos Estados Unidos.

Da Rússia já chegaram reacções. Konstantin Kosachev, deputado e líder da Comissão de Assuntos internacionais na câmara alta do Parlamento russo, fala em “russofobia”. Kosachev acredita que o afastamento de Flynn é a prova que a Administração Trump já “foi infectada” com um "sentimento anti-Rússia". “Ou Trump não ganhou os requisitos necessários de independência e consequentemente está a ser empurrado para um canto, ou a ‘russofobia’ já infectou a nova Administração, de cima a baixo”, cita a agência russa RIA Novosti.

