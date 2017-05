PSD acusa PS de revelar "pendor totalitário" ao chumbar Teresa Morais

Foi com palavras duras que Luís Montenegro, líder da bancada do PSD, reagiu esta quinta-feira ao chumbo do nome da deputada social-democrata Teresa Morais por parte do PS. A decisão foi “chocante”, revela “intolerância política e um "pendor totalitário”, atacou o dirigente social-democrata em declarações aos jornalistas no Parlamento. Montenegro apela ao secretário-geral do PS e primeiro-ministro para contribuir para a superação de uma “ferida aberta” entre os dois partidos.

PUB

O líder parlamentar do PS, Carlos César, comunicou ao seu homólogo do PSD que não aceita o nome da deputada e vice-presidente do PSD para presidir ao Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa (CFSIRP). Segundo Montenegro, fê-lo sem “aduzir” nenhuma razão para o chumbo da candidata proposta do PSD.

“A decisão é chocante. Demonstra que o PS olha para o exercício de cargos públicos de representação parlamentar não com o objectivo de escolher pessoas idóneas mas com partidarite”, afirmou o líder da bancada social-democrata, defendendo que Teresa Morais “é portadora de um currículo profissional, académico e político irrepreensível e inatacável para o exercício desta função”. Teresa Morais, recordou, já fez parte do CFSIRP durante um mandato e meio, antes de integrar o anterior Governo.

PUB

“Se tivéssemos essa postura, o PS não teria nenhum membro” naquele órgão, afirmou Montenegro, relembrando que o deputado Filipe Neto Brandão, vice-presidente da bancada socialista, e anteriormente João Soares pertenceram ao órgão de fiscalização das secretas.

O líder da bancada do PSD considerou que a decisão reflecte “intolerância política” e um “pendor totalitário”, que é “padrão deste PS”. E lembrou que, há dois dias, a substituição do secretário-geral das secretas teve a “anuência” do presidente do PSD. O chumbo abre “uma ferida muito delicada e profunda no relacionamento dos partidos políticos e relacionamento institucional que gravita à volta da representação parlamentar”, diagnosticou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Luís Montenegro rejeitou que o chumbo esteja relacionado com o impasse relativo aos candidatos à ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social), como chegou a ser referido pela deputada Edite Estrela na reunião da bancada do PS esta manhã, de acordo com a agência Lusa.

Para já, o PSD não vai apresentar novo nome e apela a uma intervenção de António Costa. “Cada um deve fazer a sua reflexão. Faremos a nossa e, oportunamente, diremos o que se impõe, em eleições futuras”, disse.

Por não haver acordo sobre o nome, as eleições para o CFSIRP foram adiadas.

PUB

PUB