PÚBLICO vence prémio de imprensa escrita do CNID

O Planisférico, rubrica semanal sobre histórias de futebol e campeonatos periféricos, ganhou o Prémio José Neves de Sousa — Imprensa Escrita, atribuído pelo Clube Nacional de Imprensa Desportiva (CNID).

Contando, esporadicamente, com a colaboração de vários elementos da redacção, o Planisférico é uma ideia original de dois jornalistas da secção de Desporto, Marco Vaza e Tiago Pimentel, autores da esmagadora maioria dos textos.

Ao longo de mais de quatro anos e meio e mais de 200 textos depois, o Planisférico já viajou por, praticamente, todo o mundo. Tudo começou nas ilhas Comores onde, em Novembro de 2012, foi coroado campeão um clube com uma incrível (e suspeita) relação com os golos.

Depois, na sua edição número 100, passou por Manchester, porque um grupo de adeptos do Manchester United como forma de protesto contra a entrada dos Glazer na gestão do clube, criou o FC United of Manchester como acto de rebeldia.

E o texto número 200 falou com Lutz Pfannenstiel, o único futebolista a ter actuado profissionalmente nas seis confederações que integram a FIFA.

Mas o Planisférico, que este ano ganhou uma versão podcast — disponível no iTunes e nas apps para podcasts —, também já falou sobre estátuas de futebol, troféus ganhos em plena Guerra do Vietname ou jogadores que tiveram direito a um minuto de silêncio quando ainda estavam vivos.

Marco Vaza e Tiago Pimentel juntam-se a Rui Miguel Tovar (Jornal i, 2015), Rogério Azevedo (A Bola, 2014), Pedro Candeias (Expresso, 2013) e Rui Dias (Record, 2012), vencedores das últimas edições do troféu — que não foi atribuído no ano passado. O prémio será entregue dia 22 de Maio, no Museu do Desporto, em Lisboa.

Nas outras categorias ligadas à comunicação social, Rui Melo (A Bola) venceu o Prémio Vitor Santos — Revelação Imprensa Escrita, Alexandre Afonso e Nuno Matos, equipa da Antena 1 na cobertura do Euro 2016, o Prémio Artur Agostinho – Rádio, Programa Titulares da SportTv o Prémio Alves dos Santos – Televisão, Paulo Esteves (A Bola) e Manuel Azevedo (Record e a título póstumo) o Prémio Nuno Ferrari – Fotografia e o jornal Record foi distinguido com o Prémio Online.

