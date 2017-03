Almaraz fora do encontro de António Costa com presidente do parlamento espanhol

A presidente do Congresso dos Deputados de Espanha disse hoje que analisou com o primeiro-ministro português questões do interesse dos dois países, incluindo a política transfronteiriça e a União Europeia, mas nada adiantou sobre o contencioso de Almaraz.

No final de uma audiência com António Costa na residência oficial do primeiro-ministro, Ana Pastor declarou que a reunião permitiu analisar o "bom momento das relações entre os dois países amigos" e tratar de temas relacionados com os trabalhos parlamentares em ambos os países, a política que está a ser seguida, os compromissos com a União Europeia, o crescimento económico e a política transfronteiriça.

Questionada sobre o contencioso bilateral sobre a central nuclear espanhola de Almaraz, a presidente do parlamento espanhol nada avançou, sublinhando que não lhe compete falar sobre isso.

Ana Pastor preferiu sublinhar a "relação permanente" e o "momento de diálogo" que une os dois países, numa altura em que Portugal e Espanha têm experimentado soluções governativas que passam por apoios parlamentares de partidos minoritários.

A Comissão Europeia anunciou em 21 de Fevereiro que os governos de Portugal e Espanha tinham alcançado uma "resolução amigável" para o litígio em torno da central nuclear de Almaraz, com Lisboa a retirar uma queixa apresentada a Bruxelas.

Portugal apresentou em 16 de Janeiro à Comissão Europeia uma queixa relacionada com a decisão espanhola de construir um armazém de resíduos nucleares em Almaraz, a cerca de 100 quilómetros da fronteira, sem avaliar o impacto ambiental transfronteiriço.

O Governo português defendeu que, no projecto de um armazém de resíduos junto à central nuclear de Almaraz, "não foram avaliados os impactos transfronteiriços", o que está contra as regras europeias.

