É "difícil" escapar à renegociação da dívida pública, diz o Bloco

O grupo de trabalho constituído pelo PS e pelo Bloco de Esquerda para avaliar a sustentabilidade da dívida externa vai apresentar na próxima terça-feira o seu relatório final. O deputado bloquista Jorge Costa afirmou no programa da TSF Política Pura que é "difícil que nesse relatório não conste a renegociação da dívida".

Para o Bloco, “a questão da sustentabilidade da dívida é também importante para a sustentabilidade da situação política” do país, nomeadamente da “coerência das soluções que o PS e o Governo têm de encontrar com os parceiros à sua esquerda”. Por isso, o deputado defende que a renegociação da dívida é daquelas que “tem de estar no cimo da pilha”.

No mesmo programa, e pelo PCP, o deputado Miguel Tiago recordou a posição de princípio do partido: é urgente renegociar a dívida e, sobretudo, "questionar parte dessa dívida".

