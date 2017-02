Governo lança estratégia de divulgação cultural no estrangeiro

Uma das palavras que mais se ouviram esta sexta-feira no Palácio da Ajuda, durante a apresentação da estratégia de Acção Cultural Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) e do Ministério da Cultura (MC), foi “articular.” Tudo parece passar por aí. Congregar esforços e recursos entre todos os organismos e serviços públicos com actuação internacional nas áreas da cultura, eis em síntese o objectivo da estratégia conjunta apresentada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e pelo ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, para melhorar a visibilidade da cultura e da criação artística portuguesa no estrangeiro.

Neste novo modelo, a coordenação da política pública de acção cultural externa cabe aos dois ministérios, através do Instituto Camões (sob a alçada do MNE) e do GEPAC (Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais do MC), ficando vinculados às suas orientações todos os organismos e serviços públicos com actuação internacional, nas áreas educativa e social, da economia e do turismo: da rede diplomática portuguesa ao AICEP, da DGArtes à RTP, por exemplo.

O orçamento para a Acção Cultural Externa será o equivalente, segundo Castro Mendes, a 10% do orçamento do conjunto dos organismos envolvidos. Mas embora o total terá de perfazer aquele valor isso não significa que cada uma das entidades tenha de conceder o mesmo, sublinhou o ministro da Cultura.

Entre estas entidades o governante distinguiu as que apoiam acções de artistas portugueses no estrangeiro, como a DGArtes, que ainda recentemente subsidiou uma operação artística de Vhils em Banguecoque, e as que realizam as suas próprias actividades de internacionalização, caso do Teatro Nacional Dona Maria II, que estará este ano no importante Festival de Avignon.

O recente festival e mercado de música europeia Eurosonic, que teve este ano Portugal como país em destaque, foi nomeado como exemplo de promoção da marca Portugal, através da acção do AICEP, tendo sido também destacada a campanha de comunicação internacional Portuguese Music Festivals, destinada à divulgação do país como destino de festivais de música.

Segundo Augusto Santos Silva, a Acção Cultural Externa contemplará em 2017 cerca de 1300 acções, que incidirão em 75 países de cinco continentes, estando contemplados apoios a actividades de tradução e ilustração de autores portugueses no estrangeiro, à edição de obras de autores portugueses noutros idiomas, à internacionalização das artes, à co-produção cinematográfica, à participação em festivais de música, teatro ou cinema ou a mostras de fotografia e cultura portuguesa.

No contexto dos incentivos estão contemplados os prémios instituídos por Portugal, como o Prémio Camões e o Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura, a que se acrescenta o novo Prémio Luso-Brasileiro de Literatura Infanto-Juvenil. Todas as iniciativas previstas para 2017 foram definidas a partir de eixos transversais de programação, privilegiando temas inspirados em matérias de actualidade e do desenvolvimento como a coesão e a integração das comunidades, o exercício das liberdades e direitos, o debate sobre os preconceitos raciais e a discriminação em função do género ou o desenvolvimento sustentável.

