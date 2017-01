Theresa May: "Trump e eu queremos apoiar-nos nas nossas relações comerciais e militares"

A primeira-ministra inglesa, Theresa May, sublinhou nesta sexta-feira, que a NATO "deve estar preparada para a ciberguerra", mas o tema da pirataria informática, que continua quente nos EUA desde as eleições ganhas por Donald Trump, não era a prioridade da líder conservadora inglesa, durante a conferência conjunta com o Presidente norte-americano. May privilegiou, antes, o futuro das relações entre os dois países, e sem esquecer o quadro geral com a NATO, salientou que há muitos pontos de vista coincidentes entre os dois governos e que as bases para um entendimento já existem. "Trump e eu queremos apoiar-nos nas nossas relações comerciais e militares", afirmou May.

