Trump lança construção do muro com México e limita entrada de refugiados

Depois de uma série de medidas nos primeiros três dias desde a sua tomada de posse enquanto Presidente dos EUA, Donald Trump anunciou que irá arrancar com aquela que foi uma das suas promessas mais polémicas: a construção de um muro na fronteira com o México para travar a imigração ilegal proveniente do país.

O anúncio foi feito esta terça-feira, na sua conta pessoal do Twitter, e foi confirmado por fontes da Casa Branca à CNN e ao New York Times. “Grande dia com planos na Segurança Nacional amanhã. Entre outras coisas iremos construir o muro”, escreveu o Presidente norte-americano.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017

O encontro entre o Trump e o Departamento de Segurança Nacional está marcado para as 13h25 (17h25 em Lisboa) e deverá colocar em cima da mesa acções contra a entrada de refugiados e a atribuição de vistos.

No documento que será discutido com o Departamento de Segurança Nacional estão também a decisão sobre se deverá ser retomado o programa de detenção black-site (prisões secretas da CIA), a manutenção da prisão de Guantánamo (que o seu antecessor, Barack Obama, tentou sem sucesso fechar) e a designação da organização Irmandade Muçulmana como uma organização terrorista, cita o New York Times.

No conjunto de medidas que serão apresentadas pela Administração Trump esta quarta-feira, a Casa Branca já fez saber que a construção do muro é uma prioridade. Parte dos 3200 km da fronteira dos EUA com o México já está protegida por barreiras que serão também reforçadas. Além disso, a ordem executiva de Trump incluirá um pedido para ser detalhado que ajuda financeira é neste momento concedida pelos EUA ao México, o que, diz a CNN, é uma sinal de que a administração pode redireccionar parte desses fundos para o financiamento do muro, fazendo “o México pagar por ele”.

O encontro desta quarta-feira acontece depois de uma reunião entre a equipa de transição de Trump e o Corpo do Exército e Departamento do Interior para preparar a construção do muro e compreender que leis ambientais poderiam bloquear a construção, bem como “o tempo que iria demorar”.

De acordo com a CNN, Trump quer também integrar pelo menos mais 5 mil funcionários no serviço da Alfândega e Protecção das Fronteiras e aliviar o fluxo de imigrantes que fogem da violência da América Central.

Uma segunda ordem executiva prioritária incidirá na eliminação das chamadas sanctuary cities, cidades onde os governos locais protegem imigrantes sem documentação legal.

Ainda esta semana, Trump deverá suspender o programa de refugiados (lançado por Obama para responder à crise de refugiados) para avaliar o risco de ameaça nacional de cada país e irá suspender a emissão de vistos a imigrantes de sete países africanos e do Médio Oriente: Síria, Iraque, Irão, Líbia, Somália, Sudão e Iémen, enumera a Reuters, citando membros da equipa de Trump que pediram para não ser identificados.

