Costa convoca parceiros sociais para discutir alternativas à TSU

O primeiro-ministro, António Costa, convocou esta tarde todos os parceiros sociais para uma "reunião de trabalho" em São Bento, que conta também com a presença do ministro do Trabalho e da Segurança Social. O encontro foi marcado para as 18h30 e servirá para Costa apresentar aos patrões e às centrais sindicais as medidas que está a preparar para substituir a redução da Taxa Social Única (TSU), chumbada esta tarde no Parlamento.

Uma das medidas em cima da mesa devrá ser a redução do pagamento especial por conta o que, potencialmente, beneficiará muitas pequenas e médias empresas. A expectativa é que no Conselho de Ministros desta quinta-feira possam ser aprovadas já alternativas.

A reunião acontece depois de nesta quarta-feira o PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV terem chumbado o decreto-lei que previa a descida da TSU das empresas em 1,25 pontos percentuais, para as compensar pela subida do salário mínimo para os 557 euros.

Durante o debate na Assembleia da REpública, o líder parlamentar do PS, Carlos César, admitiu que a alternativa à TSU pode surgir no âmbito de um novo acordo de concertação social. “Não vigorando esta medida da TSU, outras certamente vigorarão, no contexto do mesmo ou de um novo acordo, apoiando as empresas e as instituições de solidariedade social" sustentou.

No final da sessão plenária, o ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, escusou-se a revelar quais as soluções em cima da mesa. Disse apenas que o Governo vai analisar a situação com os parceiros sociais, estudar soluções e "no momento certo serão conhecidas as alternativas que daí resultarem”.

Os parceiros sociais foram convocados de urgência pelo gabinete de António Costa. Além dos subscritores do acordo de concertação social (patrões e UGT) alcançado em finais de Dezembro e assinado na semana passada, também a GCTP, que ficou fora do entendimento, participa no encontro.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro disse tratar-se de uma "reunião de trabalho", não estando previstas declarações à imprensa.

