Acordo de cessar-fogo em Gaza mostra a mudança na dinâmica interna do Hamas

A guerra iniciada pela linha dura dos comandantes da Faixa de Gaza, que tomavam todas as decisões, acabou negociada pelos representantes políticos do grupo palestiniano no estrangeiro.

O acordo de cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas, que este domingo entrou em vigor, reflectiu uma mudança na dinâmica interna do grupo palestiniano: com a morte dos seus principais dirigentes, foram os representantes políticos do Hamas no estrangeiro que conduziram as negociações em relação a um conflito iniciado por comandantes da linha dura dentro de Gaza.