Primeiros reféns do Hamas começam a ser libertados no domingo

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou esta sexta-feira que o início da libertação dos 33 reféns do Hamas, previsto no acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, ainda por formalizar, está agendado para este domingo, data em que também se prevê o início oficial da pausa nas hostilidades no enclave palestiniano.

“Enquanto se aguarda a aprovação do Gabinete de Segurança e do Governo e a entrada em vigor do acordo, a libertação dos reféns será concretizada segundo o enquadramento planeado, prevendo-se que os reféns sejam libertados no domingo”, informou o gabinete de Netanyahu num comunicado, citado pela Reuters.

A imprensa israelita divulgou esta sexta-feira os nomes dos 33 reféns do movimento islamista palestiniano que vão ser libertados, em pequenos grupos, ao longo dos 42 dias previstos de cessar-fogo, mas não se sabe, de forma oficial, quem serão os primeiros a ser entregues às autoridades de Israel.

The Security Cabinet discussion has begun, at the Prime Minister's Office.



Before the meeting, an operational security assessment was held on the implementation of the agreement, chaired by Prime Minister Netanyahu, together with the negotiating team which has returned from Doha pic.twitter.com/3uPMwTSO3U — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 17, 2025

Em declarações à Lusa, uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros revelou que há pelo menos “um cidadão com nacionalidade portuguesa e dois com ligações ou eventuais ligações a Portugal” na lista dos 33 reféns em causa. O Governo sublinhou, ainda assim, que estas informações estão “sujeitas a eventual rectificação”.

Existe um compromisso para incluir crianças, mulheres, feridos, doentes e homens com mais de 50 anos de idade nos primeiros grupos de reféns libertados. A AFP cita duas fontes do Hamas que dizem que as primeiras três pessoas que serão libertadas no domingo são três militares mulheres.

Por esta altura aguarda-se a decisão final sobre o acordo do Gabinete de Segurança de Israel, formado por 11 membros do Governo e que se encontra reunido neste momento. Apesar da oposição de dois ministros de extrema-direita (Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich), que ameaçaram demitir-se, a expectativa é a de que seja aprovado; quer pelo Gabinete de Segurança, quer pelo resto do executivo, que se vai reunir às 15h30 locais (13h30 em Portugal continental) para formalizar a sua decisão.

A aprovação estava inicialmente prevista para quinta-feira, mas Netanyahu acusou o Hamas de exigir “concessões de última hora” – algo que o grupo islamista negou – e adiou a reunião ministerial para esta sexta-feira.

Celebrado um pouco por todo o mundo e mediado pelo Governo do Qatar, com a participação de negociadores do Egipto e dos Estados Unidos, o acordo também prevê a libertação de cerca de 1000 prisioneiros palestinianos das prisões israelitas; a entrada de ajuda humanitária pela passagem de Rafah (Sul); o regresso de deslocados ao Norte da Faixa de Gaza; e a retirada faseada das Forças de Defesa de Israel do Corredor de Filadélfia (Sul) e do Corredor de Netzarim (Centro), “zonas-tampão” estratégicas para o controlo militar do enclave.

Lançada em resposta ao ataque terrorista do Hamas contra Israel no dia 7 de Outubro de 2023, que resultou na morte de 1200 pessoas e no sequestro de 240, a guerra israelita em Gaza já fez mais de 47 mil mortes no território, segundo as autoridades de saúde palestinianas.