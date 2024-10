Maria João e André Mehmari no Misty Fest com uma aventura chamada Algodão

Em Novembro de 2023, vimo-la em palco com um extraordinário músico brasileiro, Guinga. E agora, de novo em Novembro, Maria João surge na companhia de outro grande músico do Brasil, o pianista e compositor André Mehmari. E se Guinga, que agora regressa a solo, actua nesta quinta-feira no Auditório Ruy de Carvalho (em Carnaxide, Oeiras, às 21h30), João e Mehmari protagonizam já amanhã, 1 de Novembro, um dos primeiros concertos do Misty Fest 2024. Será no Porto, na Casa da Música, com sessões às 17h e às 21h30, havendo depois mais um concerto da dupla (ainda no âmbito do Misty Fest) no dia 8, em Lisboa, no São Luiz, às 21h.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt