Os Yellow Jackets descobriram uma garagem abandonada com carros de corrida de 1960

Ivy e Athon percorrem o país à procura de locais abandonados (e deslumbrantes): já fotografaram um castelo da Disney em Sintra, casas abandonadas ou um mosteiro entretanto reabilitado. Levam sempre os casacos amarelos, a assinatura do projecto que criaram em conjunto, os Yellow Jackets, que também vemos nestas fotos.

Desta vez, entraram numa "estranha casa completamente vazia, muito intrigante, sem nada de especial ao nível de arquitectura", e descobriram uma garagem abandonada com vários carros de corrida. O inventário do que encontraram: "Um Ford Escort com a icónica pintura e decoração da Rothmans, um Alfa Romeo Giulia Sprint GTA, um Austin Healey 3000 e um Mini. Deveriam ser das décadas de 60 e 70", adivinham.

Puderam ver também "a identificação dos pilotos, medidores de pressão e até algumas luvas dos condutores de rally". E, "pela quantidade de pó e estado dos pneus", os carros já deviam estar guardados "há bastante tempo".

Como é habitual, não desvendam a localização dos sítios que visitam. Apenas contam que é na zona centro do país.

Os Yellow Jackets já tinham encontrado uma fábrica abandonada repleta de carros clássicos: eram entre 40 e 50. Cobertos de musgo, os carros foram o cenário perfeito para mais uma sessão fotográfica. Podes relembrar as fotos aqui.