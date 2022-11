Os locais abandonados dos Yellow Jackets estão em exposição (e vale a pena entrar)

Podia ser, mas não é num local abandonado que os Yellow Jackets vão expor as imagens que resultam de uma viagem a Alcanena, Santarém. A exposição no Cineteatro São Pedro - Alcanena, que se inaugura a 20 de Novembro, às 16h, resulta de um convite do município ao casal que fotografa sítios desabitados sempre de casacos amarelos vestidos (já os deves ter conhecido aqui).

"Foram abertas portas de lugares únicos para que pudéssemos dar a nossa visão e expressar o que sentimos dentro de cada um destes espaços", dizem Ivy e Athon, sobre esta última investigação. E partilham algumas delas, que não vão estar expostas, com o P3.

Os dois percorrem Portugal e a Europa com o casaco amarelo e a câmara fotográfica na mochila para chamar a atenção para património que fica tão esquecido que acaba por desaparecer. Um passatempo que os levou “a descobrir aldeias inteiras completamente abandonadas, e outras que para lá caminham, bem como imóveis históricos em ruas movimentadas de grandes centros urbanos”, escreveu o casal de portugueses ao P3, em 2020. Vale a pena espreitar, sem medo. Eles já desbravaram caminho.