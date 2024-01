Este mosteiro na Figueira da Foz está reabilitado — mas os Yellow Jackets mostram como era dantes

O Mosteiro de Santa Maria de Seiça, na Figueira da Foz, foi reabilitado e inaugurado na passada sexta-feira. Mas antes, em 2020, quando este edifício do século XII ainda estava em ruínas, os Yellow Jackets, conhecidos por entrarem e fotografarem locais abandonados com os seus casacos amarelos (como este castelo da Disney em Sintra), foram ver como ele era.

Assim que souberam que o mosteiro existia, imaginaram "cenários tirados do filme Indiana Jones, com templos antigos e tesouros únicos". Quando lá chegaram, não desiludiu: o casal ficou "estupefacto" com este "imponente edifício". "A fachada de estilo maneirista, austera; a altura das torres com remates bulbosos e com pequenas árvores a crescer no seu interior" era "muito diferente" do que já tinham visto até então e, por isso, Ivy e Athon quiseram ver o que existia lá dentro.

Ficaram maravilhados com "a grandeza do edifício", a "dimensão de cada coluna", mas também com "a natureza que começava a tomar conta do espaço". Ainda assim, ainda era perceptível "o imponente corpo da igreja e algumas alas do claustro". As "raízes penduradas e o verdete nas pedras" traziam ainda mais encanto ao local, que já se tinha tornado casa para cegonhas e pássaros, a banda sonora desta aventura.

"Percebemos rapidamente que o local era perigoso. Já existiam algumas pedras caídas no chão e uma das flores de pedra que ornamentavam o topo da torre já tinha caído também", relatam. Instabilidade a que já estão habituados, nas suas viagens pelo país (e não só), a mostrar locais tão esquecidos que correm o risco de desaparecer. Este, para "grande alegria" dos Yellow Jackets, está mais longe desse fim. De acordo com o Diário de Coimbra, o mosteiro recebeu 900 visitantes no dia a seguir à inauguração. Até Março, pode ser visitado aos sábados e domingos, das 14 às 17 horas, com excepção dos dias 10 e 11 de Fevereiro.