Um cão com focinho de vaca e um elefante com cara de cão: Martin inventa animais

Encontrar um pescador ao computador, a fazer montagens no Photoshop, não é o cenário mais comum. Excepto se estivermos a falar do canadiano Martin Bullock, que quando não está a pescar e vender atum está a dar um focinho de vaca a um cão surfista, a transformar um esquilo em águia ou a mesclar um elefante bebé com um bulldog francês.

"Sempre gostei de Photoshop e usava-o para fazer cartazes de filmes falsos com os meus amigos", conta ao P3. Depois descobriu o programa Pixelmator e começou a fazer montagens de animais "por diversão". Mas, como em tantas outras artes, a pandemia e o "tempo em casa" fizeram com que se dedicasse mais a sério ao passatempo e acabou por rentabilizá-lo — sem lucrar: "Gosto de fazer retratos de animais em troca de doações para diferentes caridades, como a Inara Org, War Child e organizações ucranianas."

No Instagram, conta com mais de 37 mil seguidores e conseguiu angariar, nos últimos três meses, 1500 dólares para a War Child Canada. Na página da angariação de fundos, explica que quem quiser receber um retrato destes com o seu animal de estimação como protagonista só tem de fazer uma doação mínima de 25 dólares à organização humanitária. "É fixe fazer uma boa acção com algo tão parvo", brinca.

Desde que começou, acredita já ter criado mais de mil criaturas a partir de fotos que os seguidores lhe enviam dos seus animais. O passo seguinte, disse ao Campbell River Mirror, é incluir comida nas suas criações: uma criatura que é metade cavalo, metade pão de forma — porque não?