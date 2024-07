Das águas de Julho para o prato: eventos gastronómicos a saborear este mês

Em Lisboa, sê romano (pelo menos no comer)

Entre 12 e 21 de Julho, Lisboa senta-se À Mesa com os Romanos. O nome da iniciativa que se estreia não traz grandes espinhas: trata-se de uma semana gastronómica apresentada no âmbito do projecto Lisboa Romana - Felicitas Iulia Olisipo, dinamizado pelo município desde 2017, que se propõe a “redescobrir, promover e divulgar a gastronomia romana, através dos seus ingredientes e das suas receitas”, conforme é descrito na nota de imprensa.

Em termos práticos, é um roteiro que estende os braços a 26 restaurantes de seis concelhos – Lisboa, Mafra, Palmela, Setúbal, Vila Franca de Xira e Torres Vedras –, cada um com a responsabilidade de criar um prato inspirado na refeição dos romanos.

E onde entra o peixe nesta equação? Ementas à parte, é certo que haverá lugar de destaque para o garum, o famoso molho feito com “sal, peixe, sol e tempo”, como aqui se explica. De sabor intenso e complexo, foi na época aperfeiçoado como uma arte e consumido como um luxo. Agora, é recriado pelo Selo de Mar, projecto do restaurante Can The Can, dedicado ao aproveitamento de produtos do mar seguindo as antigas técnicas de conservação.

Para o provar, basta seguir as coordenadas neste roteiro.

Foto A arte do garum Selo de Mar

Na Praia da Vieira, olhó carapau!

No Largo dos Pescadores da Praia da Vieira, é o Festival do Carapau que vem à rede. De 19 a 21 de Julho, há carapau com fartura, mas também são dadas honras à arte xávega, uma técnica de pesca artesanal que junta no mesmo barco pescadores organizados por companhas, uma embarcação em forma de meia-lua, redes de cerco enormes e tractores para as puxar para terra (que substituem as juntas de bois de outrora).

É com esta animação, mas também com fanfarras, ranchos e cavaquinhos, que decorre a sexta edição da iniciativa, organizada pelo Município da Marinha Grande e pelos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, e de portas abertas a partir do meio-dia.

Festival do Carapau da Praia da Vieira CM MARINHA GRANDE Festival do Carapau da Praia da Vieira RUI GAUDÊNCIO Fotogaleria Festival do Carapau da Praia da Vieira CM MARINHA GRANDE

Com Faro para a mariscada

Um evento para mostrar o que Faro tem de melhor. Pelo menos no que ao peixe e ao marisco diz respeito. É com estas pinças de modéstia que a Festa da Ria Formosa torna a montar a banca no Largo de São Francisco para levar a cabo uma tradição que conta já com 27 edições (esta é a 28.ª).

A festa é organizada pela Vivmar — Associação de Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa, com o apoio da Câmara Municipal de Faro, e acontece entre 25 de Julho e 4 de Agosto, sempre das 18h à 1h e com entrada livre, para que o tamanho da bolsa não interfira com a degustação, que também vem com a garantia de preços acessíveis.

Aqui não há lugar a mãos alheias: tudo é feito com a prata da casa, ou seja, sem restaurantes, apenas com os mariscadores e viveiristas locais, que assim têm oportunidade de escoar o seu produto e partilhar a experiência com os comensais. No programa entra também uma série de espectáculos musicais, servidos por talentos da região.

Foto Festa da Ria Formosa: um convite à mariscada DUARTE DRAGO

Os caldos de Rabo de Peixe

Nasceu em 2013, integrado nas Festas de São Pedro Gonçalves de Rabo de Peixe, vila da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel. Correu tão bem que, três anos depois, começou a dar a cara como evento gastronómico, com direito a identidade e espaço próprio, separado das festas.

À décima edição, o Festival do Caldo de Peixe mantém a receita original: promover o peixe dos Açores no geral, com particular foco nas espécies de baixo valor comercial (como a cavala, o chicharro ou o peixe-porco). À prova estão diferentes interpretações do tradicional caldo rabo-peixense, chamado "à pescador", mas também propostas de autor, em linha com a inovação e modernidade – de que é exemplo o já famoso hambúrguer de cavala, assinado pela chef Patrícia Borges.

Entre caldos, hambúrgueres de peixe e tapas, o valor está na Tradição e Inovação, lema que serve a iniciativa desde o primeiro momento, a que a organizadora Aqua — Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável do Mar junta uma certeza: Tu vais gostar!

De 26 a 28 de Julho, das 19h às 23h, no Porto de Pescas. A entrada é livre, sujeita a consumo mínimo de 5 euros, e reservada no sábado aos festivaleiros da RFM Beach Power.

O país a puxar a brasa à sua sardinha

Assada, no pão ou no prato, com batata cozida ou com salada à algarvia. Em Portimão, a sardinha é rainha seja de que forma for, ou não fosse este o Festival da Sardinha por excelência e um dos maiores certames gastronómicos do Algarve.

A festa está montada na zona ribeirinha de Portimão e, além da degustação e das vistas sobre o Rio Arade, traz na ementa a recriação tradicional da descarga da sardinha, artesanato, doçaria, showcooking e um alinhamento musical servido por figuras da música nacional, como Aurea, Sara Correia, Richie Campbell, Anjos, Marisa Liz e Delfins.

A 28.ª edição abre portas a 30 de Julho e por ali fica até 4 de Agosto, entre as 18h e as 00h, com entrada livre e o Prato Festival ao preço de 10,50 euros (a valer cinco sardinhas assadas, pão, batata cozida e salada, sem bebida).

A sardinhada não fica por aqui. Antes, entre 12 e 21 de Julho, é Setúbal quem puxa as brasas à sua sardinha com a Semana Gastronómica que é levada ao prato em meia centena de restaurantes (elencados aqui), à boleia do projecto Setúbal Terra de Peixe.

A compor o empratamento está programada uma visita guiada por antigas fábricas conserveiras, subordinada ao tema A indústria de conservas de peixe em Setúbal (1854-1995), e uma sessão de Encontros Prováveis, com o chef Luís Machado a conduzir uma degustação de receitas gourmet harmonizadas com vinhos da Adega Cooperativa de Palmela. Quer a visita (dia 13, às 10h, M/12), quer o encontro (dia 14, às 17h, M/18) estão sujeitos a inscrição prévia, gratuita – ambas as actividades estão entretanto esgotadas, mas fica a nota de rodapé.

Neste carrossel sardinheiro cabe mais uma ficha: de 18 a 21 de Julho, o relvado da Costa Nova do Prado, em Ílhavo, recebe mais uma edição do Festival da Sardinha. À mão de semear está algo como uma tonelada do peixe protagonista, para servir em cinco mil refeições, ao almoço e ao jantar (das 12h às 15h e das 19h às 23h), da forma mais simples e tradicional, ou seja, assada na brasa.

Uma festa organizada pela Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro e pela comunidade piscatória, destinada a quem vier por bem e estiver interessado não só no petisco, mas também nas histórias da faina, aqui partilhadas na primeira pessoa, com toda a sabedoria.