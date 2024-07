Há dois portugueses entre os vencedores dos Prémios Condé Nast Espanha

Todos os anos, os leitores da edição espanhola da Condé Nast Traveler são convidados a votar nos “melhores hotéis, resorts e destinos nacionais e internacionais, entre outras categorias”. Desta vez, entre os eleitos – espanhóis na sua esmagadora maioria, como seria de esperar – há duas unidades de alojamento portuguesas.

The Reserve, o hotel que nasceu nos andares de topo do Savoy Palace, no Funchal (Madeira), foi eleito o melhor Novo hotel 2024, ou melhor, um dos dois vencedores na categoria, já que, “pela primeira vez na história dos prémios”, houve “um empate técnico”, partilhando o galardão ex aequo​ com o Grand Hotel Son Net, em Maiorca.

Empates à parte, “como o próprio nome indica”, “este boutique hotel dentro de um hotel”, inaugurado em Janeiro deste ano, “é o máximo em personalização e atendimento ao cliente”, com serviços premium como acesso exclusivo ao spa, “o maior de Portugal”, check-in no clube privado do alojamento ou assistente pessoal disponível 24 horas, descreve a publicação.

Já o Pa.te.os, composto por quatro villas independentes em Melides, foi votado o melhor Hotel de design e arquitectura. O projecto “quer ser um local que sublima a emoção da natureza, da arquitectura e da beleza ascética”, estando inserido “num propriedade de 80 hectares com vista para a serra da Arrábida, para o Atlântico e para os carvalhais da serra de Grândola”.

Divulgados numa gala com o mote “festa do pijama”, esta quinta-feira à noite, os Prémios Condé Nast Traveler elegeram ainda a República Dominicana como destino internacional do ano e, como destino nacional, o Grand Tour da Catalunha, uma rota que convida a “descobrir toda as faces” da região espanhola, “do rural ao urbano, da arte à gastronomia”, ao ritmo de cada viajante.

Já a Turkish Airlines foi votada a melhor companhia aérea do ano, e o MAD Adolfo Suárez Madrid Barajas o melhor aeroporto. Explora Journeys subiu ao pódio de melhor cruzeiro, e a iniciativa Palladium Cares, do grupo hoteleiro homónimo, recebeu o galardão Condé Nast Traveler Sustentabilidade, Inclusão e Futuro.

Entre as unidades hoteleiras, foram premiados:

Cotton House (Hotel urbano, Barcelona);

The Lodge (Hotel de escapadinha, Maiorca);

Marbella Club (Hotel icónico, Marbelha);

Zöetry Mallorca (Hotel gastronómico, Maiorca);

Hotel de Mar Gran Meliá (Resort, Maiorca);

Canfrane (Hotel de neve, Huesca);

Camiral Golf & Wellness (Saúde, desporto e bem-estar; Girona);

Hard Rock (Hotel relaxe & diversão, Madrid);

Sofitel Barcelona Skipper (Hotel bleisure, Barcelona);

Palacio de Figueiras, Vestige Collection (Casas, palácios e villas, Astúrias).

Durante a cerimónia de entrega de prémios, foi ainda anunciado que a bíblia internacional das viagens de luxo vai ter nova publicação na Europa, a juntar-se às sete edições em todo o mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Itália, China, e Médio Oriente. “Estamos muito contentes por anunciar que em Setembro lançaremos uma nova edição na Alemanha”, revelou Divia Thani, director editorial global da Condé Nast Traveler.