Melides, um dos “23 melhores destinos” do mundo para 2023, segundo a Condé Nast Traveler

"A irmã menos conhecida da Comporta", escreve-se no top 23 de destinos para 2023 da revista internacional de viagens Condé Nast Traveler, uma das publicações de referência mundial do sector. Tanto na edição britânica como norte-americana, Melides brilha na lista dos 23 melhores destinos para ir em 2023.

De Auckland na Nova Zelândia ao Egipto, Galileia, Quénia, Marraquexe, Nepal, Gales ou Japão, até à espanhola Zamora, não faltam propostas de viagens na lista. E, lá pelo meio, surge a alentejana Melides, no concelho de Grândola (e não é a primeira vez que merece a chancela destino do ano nesta revista).

Isto porque, destaca-se, "tem vindo a chegar ao ponto de ebulição", mas "calmamente" e "já há algum tempo". Mas em 2023 é que é, garante-se na revista: será "o ano em que Melides emergirá como o local de praia português a conhecer".

Mais-valias: "a sua atraente paisagem de praias de areia branca, florestas de pinheiros e campos de arroz". Mas, claro, não só, como se sabe. Projectos não faltam para toda esta faixa costeira e a revista assinala que será na Primavera que abrirá portas o hotel de Christian Louboutin - embora a abertura já tenha sofrido adiamentos, era esperada para o último Verão.

Foto A atracção da lagoa de Melides CM Grândola

Não será a única novidade a levar Melides a páginas de viagens e moda por todo o mundo. O luxuoso resort Spatia Comporta, noticiam, abrirá um segundo hotel em Melides em 2023. Destaca-se ainda que no ano seguinte deverão surgir as villas de outros luxos, os do resort Umay.

Outras novidades são ainda destacadas: o recente Pa.te.os, com apenas "quatro casas discretas em 80 hectares", assinadas pelo arquitecto Aires Mateus, e o restaurante À Toa na praia de Melides.

Como referência cultural recém-aberta surge o Núcleo Museológico da Olaria de Melides (na revista surge como "Museu de Cerâmica de Melides"), aberto em Setembro.

Tudo somado, tudo isto contribui, rematam "para a excitação em torno deste destino" animado e nas bocas do mundo. A lista completa das 23 viagens escolhidas pela CN Traveler está aqui.

Na revista, Melides surge ainda em destaque noutra lista de 23 destinos, mas apenas à escala ibérica: curiosamente, quase todas as sugestões são em Espanha, com três honrosas excepções. A alentejana - porque "subitamente toda a gente anda a falar de Melides" e "não faltam razões para nos apaixonarmos" por ela; a açoriana - graças à "descoberta" da pequena grande ilha do Corvo -; e a da Costa Nova, com a Ericeira, Nazaré, Peniche e Aveiro como estrelas.