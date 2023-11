Madeira: nasce um novo hotel no topo do Savoy Palace focado no “ultraluxo”

Os últimos pisos do Savoy Palace, no Funchal, transformam-se em The Reserve, o novo e “exclusivo conceito de hotel de luxo” do grupo. Abre em soft opening a 1 de Dezembro.

Dez anos depois de ter fechado portas, o Savoy reabriu no Funchal em 2019, com Palace no nome e 352 quartos distribuídos por 17 pisos, além de inúmeras outras valências. Agora, uma ala de 40 quartos e suítes dos últimos pisos do edifício ondulado transformam-se em The Reserve, o novo hotel do grupo, num conceito que quer ser sinónimo de exclusividade e uma “experiência de hospitalidade de ultraluxo”.

A nova unidade hoteleira ganha “uma entrada e um lobby exclusivos”, “um elevador dedicado”, e acesso reservado ao Jacarandá Club, com “piscina infinita no terraço” e “uma vista panorâmica da cidade do Funchal”, detalha o grupo em comunicado.

“Todos os quartos e suítes dos 16.º e 17.º pisos do Savoy Palace passam em exclusividade para o The Reserve”, acrescenta a nota de imprensa, assim como “as suítes mais simples e com vistas mais impressionantes distribuídas entre o 8.º e o 15.º andar”. Entre o alojamento do novo The Reserve contam-se as Pool Suites, com “terraço privado e uma piscina própria”.

Foto Foto Foto

Além das áreas de acesso exclusivo, o conceito é focado no serviço, com o acolhimento dos hóspedes no aeroporto, “à chegada e à partida”, incluído na tarifa e o “acompanhamento personalizado” desde o momento da reserva, através do contacto com o “guest experience personal assistant”, cuja missão passa por “personalizar e preparar a estadia ainda antes da chegada” do cliente.

Com “um investimento de quatro milhões de euros”, The Reserve chega em soft opening a 1 de Dezembro, com abertura oficial prevista para 15 de Janeiro de 2024.