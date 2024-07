Novos, cítricos e frescos: Brancos monocasta da Península de Setúbal em prova

As regiões com terrenos mais férteis, planos, próximos da capital, de maior dimensão fundiária e com acesso à água são, por regra, laboratórios agrícolas. Em consequência, adaptam-se muito facilmente aos desejos do mercado. Àquilo que, também na alimentação, se chamam as modas.

No universo do vinho, a região vitivinícola da Península de Setúbal – e à semelhança do que acontece com as regiões de Lisboa e do Tejo – tem tido a capacidade de se adaptar às tendências do mercado desde sempre. Em grande parte, essa adaptação tem que ver com dois factores: solos de areia e abundância de água no subsolo.

Estes solos aparentemente pobres são, todavia, excelentes para a cultura da vinha. E o facto de haver água a pouca profundidade (influência da bacia hidrográfica do Tejo) faz que as videiras não entrem em stress hídrico, mesmo em anos quentes e secos. Não deixa de ser impressionante registar, em anos complicados, vinhas em sofrimento, por exemplo, no Alentejo, e olhar as vinhas nos terrenos de areia da Península de Setúbal e ver cachos de uvas a brilhar. E de quase todas as castas (só as vinhas novas de moscatel, com bago gordo, podem sofrer com o calor).

Se a estes factores acrescentamos a relativa proximidade atlântica da região, com valores de temperatura mais moderados, temos então que, aqui, as vinhas são amigas do agricultor, produzindo em quantidade e qualidade regulares.

Sucede que, nas últimas décadas, e fruto da modernização da viticultura e da vocação exportadora do sector, as empresas da região começaram a apostar em castas brancas estrangeiras, quer para a venda em modo varietal quer para a sua utilização em lote. E é assim que aparecem as castas chardonnay (claro), verdelho (que nada tem que ver com o verdelho dos Açores ou da Madeira), sauvignon blanc, pinot grigio e, até, greco di Tufo.

O leitor poderá estar a perguntar por que razão alguém se lembra de trazer uma casta italiana desconhecida por cá para as encostas da Arrábida. Ora, isto é um certo modelo que acontece um pouco por todo o país e por todo o mundo. Por vezes, um produtor viajado dá de caras com um vinho que o impressiona. Vai daí, pede aos responsáveis da sua equipa que plantem umas linhas de videira para ver como corre a coisa. De maneira que a casta greco di Tufo aparece na Península de Setúbal porque Joe Berardo, dono da Bacalhôa Vinhos, apaixonou-se pelos vinhos desta casta numa viagem a Itália. Se a casta vai ou não vingar na região (por vezes as coisas começam assim), só o tempo dirá.

Foto Goncalo Villaverde

Foto Goncalo Villaverde

Castas com potencial tremendo

A prova em causa revelou vinhos bem-feitos e para todos os gostos, embora, por via da sua juventude, quase todos a caminhar pela via dos frutos cítricos e das notas florais. Vinhos frutados, vinhos florais e vinhos com aromas terciários que só o tempo dá. Mas o que faz sentido colocar em cima da mesa é se a região consegue transmitir aos consumidores um perfil de vinho branco com identidade territorial, à semelhança do que acontece noutras regiões vitícolas do país e por via de uma única casta. Ora, não nos parece que tal aconteça.

Não nos parece que alguém entre num restaurante ou numa garrafeira à procura de um branco varietal com perfil da Península de Setúbal. Sim, claro, há quem peça marcas da região porque tem contacto regular com elas, mas aqui estão a manifestar a confiança e o prazer na marca (o que é bom). Isso, contudo, não quer dizer que haja uma identificação com a região.

As coisas podiam ser diferentes? Podiam. Assim como a região tem um potencial tremendo com os vinhos de castelão nascidos nos terrenos de areias e fermentados com engaço em lagares, teria a obrigação – por todas as razões e mais algumas – de ser um laboratório com os vinhos da casta fernão pires. Sintomaticamente, em 17 vinhos varietais desta prova, só um é feito de fernão pires. E que vinho! Seria interessante que os produtores olhassem para o que está a acontecer na região vizinha do Tejo com a casta. Há meia dúzia de anos, havia menos de 20 vinhos de fernão pires; hoje são quase 60, em todos os formatos enológicos e mais alguns. Confessamos a que nossa ideia é um pouco egoísta: que um dia seja possível fazer-se uma grande prova nacional de fernão pires e por regiões (Península de Setúbal, Tejo, Lisboa e Bairrada, com a variante maria gomes). Quer dizer, a ideia é egoísta, mas, caramba, também didáctica.

17 varietais em prova Cadeado Wines 2022

Comporta Wines

Casta: Antão Vaz É daqueles casos em que um iniciado na prova e habituado a vinhos alentejanos da Vidigueira adivinharia facilmente que se trata de um clássico de antão vaz. Cheio de notas de frutos tropicais, à mistura com o trabalho bâtonnage. Na boca, a acidez e as notas vegetais dão frescura ao vinho.

PVPR: 7,50 euros Camolas Selection Premium Branco Moscatel Graúdo 2023

Adega Camolas

Casta: Moscatel Graúdo O perfume da casta aparece quando o vinho ainda está a cair no copo, com destaque para os aromas de flores de laranjeira. Boca com alguma secura e sensações salgadas.

PVPR: 6,70 euros Vale dos Barris 23

Adega de Palmela

Casta: Moscatel Graúdo As notas cítricas misturam-se com as clássicas notas florais e bem intensas (flor de laranjeira). Na boca dá a sensação de ter algum gás, o que atira o vinho para a função de aperitivo num destes dias de calor.

PVPR: 3,29 euros Adega de Palmela Premium Reserva 2023

Adega de Palmela

Casta: Moscatel Roxo Bastante elegante e simultaneamente expressivo, com notas de flores cítricas e rosas. Boca intensa, com carácter vegetal e cítrico. Interessante.

PVPR: 8,79 euros Piloto Collection Roxo 2023

Quinta do Piloto

Casta: Moscatel Roxo Esta é uma referência na vinificação da casta como vinho branco e com bastante sucesso no mercado. Sempre a juntar notas minerais com perfumes florais. Na boca, senhorial.

PVPR: 9,95 euros Quinta de Catralvos Chardonnay 2023

Quinta de Catralvos

Castas: Chardonnay Clássico com as notas amanteigadas e tropicais da casta francesa, com a baunilha que deve vir do trabalho da madeira. Boca com sensações minerais pronunciadas.

PVPR: 8 euros Vinha da Valentina 2022

Casa Ermelinda de Freitas

​Castas: Chardonnay O vinho vem com o natural perfil floral da casta, mas é na boca que se destaca, por ser cremoso e fazer lembrar pastelaria (tarte de limão). Tudo isso com notas vegetais.

PVPR: 10 euros Serra Brava 2023

Herdade de Canal Caveira

Castas: Chardonnay Frutas tropicais de caroço que se misturam com as flores da praxe (destaque para o jasmim). A boca é bastante seca e com notas salgadas.

PVPR: 9 euros Serra Brava 2023

Herdade de Canal Caveira

​Castas: Sauvignon Blanc Aromas bastante vegetais, com notas de goiaba e espargos. Na boca é bastante expressivo e mineral.

PVPR: 9 euros Piloto Collection Sauvignon Blanc 2022

Quinta do Piloto

Castas: Sauvignon Blanc Há aqui uma mistura de notas de bâtonnage com maracujá. Tudo em modo intenso. Na boca, e apesar de tudo ter sido feito em inox, regressam as notas gordas com a parte frutada. Boca crepitante.

PVPR: 8,95 euros Vinhos da Arrábida 2022

Casa Ermelinda Freitas

Castas: Pinot Grigio Roda-se e prova-se o vinho, e a sensação que nos dá é o trabalho da bâtonnage e alguma madeira. Aromas e sabores de goiaba. Desafiante para quem queira conhecer uma casta estrangeira pouco plantada em Portugal.

PVPR: 6 euros Bacalhoa Verdelho 2022

Bacalhôa Vinhos

Castas: Verdelho Branco com aromas desafiantes, envolvendo notas fumadas, cítricas e frutos tropicais. Na boca sente-se a o peso dos 14% de álcool.

PVPR: 13 euros Bacalhoa Greco di Tufo 2023

Bacalhôa Vinhos

Castas: Greco di Tufo É a tal casta italiana do agrado de Joe Berardo que, em terrenos da Serra da Arrábida, dá vinhos com algum exotismo e aromas de maçã e limão. Boca seca, com fruta e uma acidez bem presente.

PVPR: 14 euros Adega de Pegões Arinto 2023

Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões

Casta: Arinto

A grande casta portuguesa a revelar o seu perfil alimonado, aqui com o papel das barricas de carvalho onde estagiou durante quatro meses. Boca notoriamente cítrica, viva e fresca.

PVPR: n.d. Monte da Carochinha Reserva Arinto 2022

Monte da Carochinha

Castas: Arinto Vinho com notas marinhas e salinas pronunciadas. Na boca, um caso sério, com sensações minerais e cítricas.

PVPR: 12 euros Camolas 2019

Adega Camolas

Castas: Fernão Pires É um caso para se tirar o chapéu ao produtor, visto que é preciso alguma coragem de ter no mercado um fernão pires com quase cinco anos. Fruta madura e confitada, laranja e ervas secas marcam o nariz. Na boca, notas da tal fruta madura com funcho e mineralidade. Muito bom.

PVPR: 29 euros Monte da Carochinha – Encruzado Laranja 2023

Monte da Carochinha

Castas: Encruzado Um inusitado orange wine com a grande casta do Dão, que revela notas fruta bastante madura da família dos citrinos. Na boca, um ataque inicialmente doce, para de seguida envolver toda a boca com a sua estrutura e a acidez.

PVPR: 7 euros

Este artigo foi publicado no n.º 7 da revista Solo.