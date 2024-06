Katy Perry, Serena Williams ou Sabrina Carpenter foram modelos por um dia no Vogue World

Falta um mês para o arranque dos Jogos Olímpicos, mas Paris já se prepara para receber o maior evento mundial do desporto. E o início das comemorações fez-se ao estilo da cidade das luzes, com um evento que cruzou moda e desporto, neste domingo, na icónica Praça Vendôme, marcando também o arranque da Semana da Alta-costura. Entre as celebridades na passerelle, surpreenderam Katy Perry, Serena e Venus Williams ou Sabrina Carpenter.

A directora global da revista Vogue, Anna Wintour, tinha anunciado que seria uma das maiores noites da moda, quase equivalente ao Met Gala, numa “mistura de desfiles de moda, espectáculos, performances e algumas surpresas”. Ao longo do serão deste domingo, o espectáculo percorreu o último século de moda francesa, desde 1924, a data dos últimos Jogos Olímpicos organizados em Paris.

Cada década de moda foi associada a um desporto, do ciclismo ao ténis, sem esquecer a equitação ou até o taekwondo, com mais de 150 modelos e 188 atletas a animarem a noite. Para assistir, na primeira fila, Anna Wintour convidou mais de 500 celebridades, que pisaram a passadeira vermelha num verdadeiro festim dos arquivos da moda.

Mas os protagonistas da noite foram mesmo os modelos convidados. No segmento dedicado à década de 1920, a rapper britânica FKA Twigs deu vida à coquette com um atrevido vestido Alexandre Vauthier. A arrojada criação, que redefinia o conceito de “pequeno vestido preto”, contrastava com a elegância de Coco Chanel, que também foi uma das homenageadas desta década, através de dois vestidos de alta-costura de Virginie Viard (de saída da maison), que recriavam modelos originais de 1924, conhecidos como “vestidos para dançar”.

E, para a década de 1940 dedicada aos desportos aquáticos, ficou reservada uma das cantoras do momento, a britânica Sabrina Carpenter. A jovem, conhecida por êxitos como Espresso ou Please, please, please, cruzou a passerelle num coordenado inspirado por uma ida à praia de Brigitte Bardot há 80 anos. O vestido estilo fato de banho às riscas avermelhadas, completado com um lenço no mesmo padrão, foi desenhado por Jacquemus.

Já Venus e Serena Williams, conhecidas pela paixão à moda, foram as musas do segmento de ténis, pois claro. “Antes de um jogo, penso sempre em como me vou sentir com as roupas que visto, como me vou mover com elas, como me vão apoiar. O que se veste é muito importante no ténis”, defendeu Venus, em entrevista à Vogue, detalhando que o visual Marine Serre que vestia foi feito a partir de sacos de ténis reaproveitados. “Dediquei a maior parte da minha adolescência aos campos de ténis, treinando rigorosamente e competindo em torneios antes de seguir uma carreira na moda”, contou a designer Marine Serre.

Serena Williams, por sua vez, usou um vestido da Off-White, que recriava alguns dos visuais que a tenista usava em campo. “O vestido é feito principalmente de dois tecidos diferentes ─ um top em malha desportiva e uma saia em crepe de seda. Os gráficos do vestido são uma mistura de códigos Off-White e de looks que Serena usou anteriormente durante os seus jogos”, detalhou Ib Kamara, director criativo da marca fundada por Virgil Abloh (1980-2021).

E uma das maiores surpresas da noite foi Katy Perry, cuja presença não tinha sido confirmada pela Vogue de antemão. Para protagonizar o desfile de artes marciais, num casamento com a moda da década de 1980, a cantora norte-americana vestiu um dos designers emergentes do momento, o japonês Noir Kei Ninomiya, que criou um vestido recortado, evocando a estética de nomes como Issey Miyake ou Rei Kawakubo da Commes des Garçons.

Também foi redefinido o conceito de o que é desfilar na passerelle, quando as supermodelos (e melhores amigas) Gigi Hadid e Kendall Jenner entraram a cavalo, saídas da década de 1950. As duas vestiam Hermès, tal como os cavalos, Djanjo e Napo, que também foram adornados com peças da casa de moda ─ o negócio original de Thierry Hermès eram selas e arneses em pele para equitação.

Hadid e Jenner regressaram à passerelle para o número final a vestir Balmain e Simone Rocha para Jean Paul Gaultier. Tudo isto ao som de Bad Bunny, que foi uma das atracções da noite e cantou êxitos como Tití me perguntó ou Monaco. O espectáculo fechou com a atleta Marie-José Perec, conhecida pelos recordes de velocidade, que usou a bandeira francesa em forma de vestido.

O evento ─ que se estreou em Nova Iorque, em 2022, e aconteceu em Londres, em Setembro passado ─ marcou o arranque da Semana de Alta-costura, que conta com desfiles de nomes como Balenciaga, Chanel, Dior, Hermès ou Schiaparelli até 27 de Junho.