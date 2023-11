Jean-Paul Gaultier: “Todos somos aberrações para alguém e outros são aberrações para nós”

“Dizem que a Madonna vai estar na estreia do espectáculo do Jean Paul Gaultier, em Lisboa”, arrisca um colega, fazendo eco do burburinho que corria na cidade. Qual é a probabilidade de duas estrelas mundiais da música e da moda estarem em Portugal na mesma semana? Não é, certamente, um acaso, arriscamo-nos a supor. É difícil falar em Gaultier, o enfant terrible da moda, sem pensar na rainha da pop. “Estou a fazer outro soutien cónico para o concerto”, confidencia o criador ao PÚBLICO, semanas antes da estreia da Celebration Tour e do Fashion Freak Show.

